الثلاثاء 29 آب 2023
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"تشات جي بي تي" بحلة جديدة لخدمة الشركات الكبرى

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أعلنت شركة (أوبن.إيه.آي) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، الاثنين، عن إصدار جديد من (تشات جي بي تي) يستهدف الشركات الكبرى، مما يزيد التداخل بين ما تقدمه كل من (أوبن إيه.آي) وشركة (مايكروسوفت)، التي تدعمها ماديا، لعملائهما.اضافة اعلان

وقالت أوبن.إيه.آي، في بيان، إن (تشات جي بي تي إنتربرايس) يوفر وصولا أكثر أمنا وخصوصية وأعلى سرعة إلى تقنية تشات جي بي تي، ومن بين أوائل العملاء شركات (بلوك) و(كارلايل) و(إستي لودر).



وأظهر مسح لرويترز/إبسوس أن كثيرا من الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون تشات جي بي تي لمساعدتهم في مهمات متعلقة بالعمل، على الرغم من عدم ترحيب شركاتهم بذلك.

وتأمل أوبن.إيه.آي، من خلال إطلاق تشات جي بي تي إنتربرايس، في أن تشعر الشركات بارتياح إزاء الإقبال على استخدام تشات جي بي تي في العمل.

وقدمت أوبن.إيه.آي ومايكروسوفت خدمات متداخلة من قبل، ولم يتضح القدر الذي تتنافس به الشركتان على استقطاب العملاء.

وقال متحدث باسم أوبن.إيه.آي إن "للعملاء اختيار المنصة المناسبة لأعمالهم"، وذلك عند سؤاله إذا ما كان تشات جي بي تي إنتربرايس يتنافس مع مايكروسوفت لاستقطاب العملاء.
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