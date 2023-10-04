الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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تشن يرعى الاحتفال بمهرجان الأطباق لمقاطعة سيتشوان

تشن يرعى الاحتفال بمهرجان الأطباق لمقاطعة سيتشوان
تشن يرعى الاحتفال بمهرجان الأطباق لمقاطعة سيتشوان
برعاية السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، وحضور السفير التايلاندي في الأردن سوبارك برونغثورا ، والسفير الماليزي في عمان محمد نصري بن عبدالرحمن، وشخصيات أردنية، بالإضافة إلى نجوم الفن وممثلين من نقابة أصحاب المطاعم والقطاعات السياحية، وأساتذة وطلاب من جامعات أردنية، أقيمت في المركز الثقافي الصيني بعمان فعالية مهرجان الأطباق من مقاطعة سيتشوان الصينية تحت عنوان "معا تحت نفس البدر الساطع - عيد منتصف الخريف ". اضافة اعلان



وقدمت مطاعم الطعام الصيني المحلية في الأردن (مطعم القرية الصينية، ومطعم سليمة الصينية)، وجبات صينية كلاسيكية من مقاطعة سيتشوان مثل دجاج كونغ باو، لحم البقر المقلي والخضروات، والسمك مع المخللات للضيوف، مما أتاح لهم تجربة سحر الأطعمة الصينية.

وفي الجزء الأول من الفعالية، قدم طهاة المطاعم عروضًا رائعة لمهاراتهم في التقطيع وعرض الطريقة التقليدية لصنع المعكرونا الصينية، بينما قام طلاب من الجامعة الأردنية بأداء أغنية صينية بعنوان "متى سيكون القمر ساطعا"، بالإضافة إلى عرض رقص وأداء شعري بعنوان "وانغ يوي هواي جو"، مما قدم للحضور تجربة بصرية ممتعة.

حضر الفعالية أكثر من 150 شخصًا من مختلف المجالات، حيث أشار السفير الصيني في كلمته إلى أهمية عيد منتصف الخريف للشعب الصيني. وقال إن عيد منتصف الخريف يحل في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس في التقويم القمري الصيني، وهو يعبر عن الوحدة ولم الشمل، حيث يكون القمر في أوج سطوعه. وعلى الرغم من المسافة الكبيرة بين الأردن والصين، إلا أن علاقات الصداقة بين الشعبين تعود إلى زمن طويل، ولديهما تقاليد وثقافات مشتركة. وأضاف أنّ عيد منتصف الخريف يعبّر عن هذه المشاعر الجميلة المشتركة بين البشر عبر الحدود الوطنية والعرق والدين. وأكد أيضًا أن الأطعمة المقدمة في هذا الحفل تأتي من ولايته سيتشوان، والتي تعرف بلقب "عاصمة الأطعمة اللذيذة في العالم"، وهي معروفة بتوابلها الحارة واللذيذة. وأشهر أطعمة سيتشوان تشمل الهوت بوت السيتشواني ودجاج كونغ باو وتوفو مابو، وهي أطباق مشهورة على مستوى العالم. وأعرب عن ثقته في أن الجميع سيقضون ليلة جميلة ولا تُنسى تحت سماء مليئة بالجمال ومع أطعمة لذيذة.
في هذا الوقت، ربما يكون الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الآسيوية في هانجو بالصين يستمتعون بنفس البدر الساطع ويتبادلون الضحكات، أو ربما قد دخلوا بالفعل في أحلام سعيدة تحت ضوء القمر. وبهذه المناسبة، نقدم التهاني للوفد الأردني على فوزهم بالعديد من الميداليات، ونتمنى لهم المزيد من النجاح.

وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من سلسلة الفعاليات العالمية لعيد منتصف الخريف التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة الصينية. بدأت الفعاليات معا تحت نفس البدر الساطع- عيد منتصف الخريف" في عام 2017، وتقام في ما يقرب من 60 دولة ومنطقة حول العالم، حول فترة عيد منتصف الخريف، وتعبر عن مفهوم الوحدة والتواصل والسعادة في عيد منتصف الخريف. وتسلط الضوء على قيم الأسرة والمجتمع في الثقافة الصينية. بعد سنوات من الجهد، أصبحت هذه الفعالية واحدة من العلامات المهمة للاحتفالات التقليدية الصينية وتحظى بشعبية كبيرة بين مواطني العديد من الدول وأصبحت منصة مفيدة لتعزيز تبادل الثقافات.
حضرت الفعاليّة وسائل الإعلام الأردنية والصينية، منها وكالة أنباء شينخوا وتلفزيون الصين المركزي، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وممثلي الصحف المحليّة.
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