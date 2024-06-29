 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تطبيق غوغل للترجمة يضيف 110 لغة جديدة

غوغل
غوغل

أعلنت غوغل أن تطبيق Google Translate التابع لها سيوفر للمستخدمين 110 لغات إضافية.


وقالت غوغل في مواقعها الرسمية على الإنترنت:"التحديث الأخير لخدمة Google Translate هو الأكبر على الإطلاق ويمثل قفزة كبيرة، كان تطبيق الخدمة يوفر للمستخدمين 133 لغة، ومع التحديث ستضاف 110 لغات إضافية".

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وأشارت غوغل إلى أنها تمكنت من دعم خدمتها باللغات الجديدة مستعينة ببرمجيات Google PaLM 2 التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها العمل بشكل جيد جدا مع اللغات القريبة من بعضها مثل بعض اللغات المستخدمة في الهند أو لغات كيرول التي تستخدم في موريشيوس وسيشيل على سبيل المثال.

وتتضمن قائمة اللغات الجديدة التي ستدعمها الخدمة اللغة الكانتونية، وهي اللغة التي طالب بها الكثير من مستخدمي Google Translate منذ زمن، ولم يكن من السهل إضافتها بسبب صعوبة تدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي على مصطلحاتها، كما أضيفت إلى الخدمة عدة لغات مستخدة في إفريقيا ويتحدث بها ملايين البشر.

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