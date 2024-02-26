الإثنين 26 شباط 2024
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تعاون بين مؤسّسة إنجاز وشركة مقدادي لبناء مهارات الطلبة في الأغوار

تعاون بين مؤسّسة إنجاز وشركة مقدادي لبناء مهارات الطلبة في الأغوار
تعاون بين مؤسّسة إنجاز وشركة مقدادي لبناء مهارات الطلبة في الأغوار

وقعت مؤسّسة إنجاز وشركة المواد الزراعية مقدادي الأردن اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج  "إنجاز" في مدرستي معدّي الثانوية للبنات والبنين في الأغوار الوسطى والتي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.

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وتأتي هذه الشراكة ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية. وقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة مقدادي المهندس فراس مهنا والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي.


ويتضمن التعاون تنفيذ أربعة برامج هي: مهارات التواصل في العمل الذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التواصل السليمة كأحد مهارات الحياة الضرورية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية التي توضح مفهوم التواصل في العمل، والاستماع الفعال وأساليب فهم الجمهور والتعامل معهم والتعرف على أنماط الشخصيات المختلفة في العمل وكيفية التواصل معهم داخل العمل وخارجه ضمن نطاق واسع من المواقف الحياتية الاجتماعية والمهنية، وبرنامج أنا ومحيطي الذي يعرف الطلبة بالمهارات والخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة والمستقبل.


ويوفر البرنامج الفرصة للطلبة للتعرف على أنفسهم ومحيطهم المجتمعي الإنساني بشكل أنضج، مما يؤدي إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بتميزهم وبأهميتهم كأفراد في مجتمعهم. وبناء مهارات التواصل وحل المشكلات لديهم.

 

كما يقدم البرنامج مدخلاً إلى مفهوم التطوع تمهيداً للمشاركة في العمل التطوعي، وبرنامج اسأل الخبير الذي يهدف إلى إرشاد الطلبة مهنيا ويحفزهم لإعداد خططهم المستقبلية حول المهن أو الوظائف التي يرغبون بالعمل بها وذلك من خلال إدماج الطلبة مع خبراء في مجالات متخصصة في قطاع الصناعة والأعمال والمجالات المختلفة في جلسات حوارية تفاعلية حيث يقوم الخبراء بإلهام الطلبة لفرص عمل جديدة أو الانخراط في مجالات وظيفية معينة ويقومون بعرض قصص نجاحهم ومشاركتها مع الشباب مما يسهم في صقل مهاراتهم وتوعيتهم مهنيا باختيار ما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ويساعدهم في النجاح في التخطيط لمستقبلهم.

 

وبرنامج المناظرة الذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التحليل والنقد البناء والبحث عن المعلومات وتنوعها التي تمكنهم من مناقشة الموضوعات المختلفة والقضايا والتحديات المتنوعة بشكل واعٍ ومنظم وبما يضمن لهم التعبير عن وجهات نظرهم المختلفة والدفاع عنها بتقديم الأدلة والحجج المقنعة أو تبني وجهات النظر الأخرى حول الموضوع إذا ما انسجمت مع آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وتم دعمها بالأدلة والبراهين الدالة على صحتها وسلامتها.

 


وتأتي هذه الشراكة لإلتقاء أهداف شركة المواد الزراعية مقدادي الأردن مع أهداف مؤسّسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني وخاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.

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