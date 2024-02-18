تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز وشركة الوادي لبناء مهارات الطلبة

وقعت مؤسّسة إنجاز والشركة العربية للتجارة والصناعات الغذائية "الوادي" اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج "إنجاز" في مدرسة هند بنت أمية للبنات في منطقة ماركا والتي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.

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وتأتي هذه الشراكة ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية. وقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة الوادي حسين برهوش والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي.



ويتضمن التعاون تنفيذ برنامج مهارات التواصل في العمل الذي يهدف إلى إكساب الطلبة المشاركين مهارات التواصل السليمة كأحد مهارات الحياة الضرورية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية التي توضح مفهوم التواصل في العمل، والاستماع الفعال وأساليب فهم الجمهور والتعامل معهم والتعرف على أنماط الشخصيات المختلفة في العمل وكيفية التواصل معهم داخل العمل وخارجه ضمن نطاق واسع من المواقف الحياتية الاجتماعية والمهنية.

وبرنامج مشروعي الريادي الذي يحفز الطلبة المشاركين ويلهمهم لتأسيس مشروعاتهم الريادية الخاصة والانخراط في العمل الريادي احتذاء بقادة الأعمال الرياديين والأعمال الريادية الناجحة وذلك من خلال جلسة تفاعلية تدريبية متمثلة في تطبيق مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتشاركية الملهمة والمحفزة والتي تطلق العنان لمخيلاتهم للإبداع والابتكار في مجال الريادة وريادة الأعمال كخطة بديلة عن التوظيف، وتوعيتهم بأهمية الريادة وذلك من خلال طرح مجموعة من قصص النجاح لرياديين على مستوى الأردن والعالم تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم على إنتاج مشروعاتهم الصغيرة والعمل ضمن فريق مستبعدين كل عوامل الخوف والقلق والتردد من أجل خوض غمار التجربة الريادية بشكل يحاكي الواقع من خلال العمل على نموذج شركة افتراضي، وتقديم الحلول الإبداعية لأفكار الأعمال التي تتناول قطاعات مختلفة في المجتمع.



وتأتي هذه الشراكة لالتقاء أهداف شركة الوادي مع أهداف مؤسّسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني وخاصة فئة الشباب، وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.