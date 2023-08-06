الأحد 06 آب 2023
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تعرّف على آخر التطورات بشأن القتال المرتقب بين زوكربيرغ وماسك

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النزال المرتقب بين مارك وايلون

أعلن الملياردير الشهير إيلون ماسك، أن النزال القتالي "المرتقب" بينه وبين مؤسس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، سيبث مباشرة على منصة إكس (تويتر سابقا).اضافة اعلان

ماذا قال ماسك؟

- ذكر ماسك في منشور على "X" في وقت مبكر من صباح الأحد:
-سيتم بث معركة زوكربيرغ ضد ماسك مباشرة على X.
-ستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى.
- لم يقدم ماسك أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق من الأحد، قال مالك "إكس" إنه "يرفع الأثقال على مدار اليوم، ويستعد للقتال"، مضيفا أنه لم يكن لديه الوقت لممارسة التمارين الرياضية، لذا فهو يحضر الأوزان للتدريب في مكان العمل.

قصة النزال

رغم أن الأمر يبدو وكأنه مزحة، لكن رجلي الأعمال المليارديرين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، قد ينظمان قريبا مباراة قتالية حقيقية، بحسب ما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والبداية كانت عندما رد إيلون ماسك على تغريدة حول أنباء تفيد بأن فيسبوك قد يكون يطوّر منافسا لتويتر.

ورد مستخدم على تويتر بأن إيلون ماسك يجب أن يحذر لأن زوكربيرغ يتدرب على فنون "الجوجيتسو"، فرد ماسك كاتبا: "أنا مستعد لنزال في القفص إذا كان هو كذلك".

ليرد زوكربيرغ على تغريدة ماسك على إنستغرام مع عبارة "أرسل لي موقعك".

ومن ثم قام مستخدم آخر على تويتر بمشاركة منشور زوكربيرغ على إنستغرام في ليلة الأربعاء، وردّ عليها ماسك بقوله: "إذا كان هذا صحيحا، سأفعله".

ولاحقا، قام ماسك (51 عاما) بالاتصال بشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، للسؤال عن مدى جدية زوكربيرغ في خوض مباراة حقيقية، وأفاد أنه لم يحصل على رد بعد.- سكاي نيوز

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