تعرّف على أغلى 10 صفقات عقارية للمشاهير في عام 2023

مع اقتراب عام 2023 من نهايته، والذي كان لافتاً في العديد من الصفقات العقارية الأكثر، إلا أن النجوم الذين يقفون وراء أغلى 10 صفقات أنفقوا أقل في المتوسط من العام الماضي. ولكن صفقة واحدة حطمت الرقم القياسي السابق في الولايات المتحدة.

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جمعت صحيفة "Architectural Digest" صفقات المشاهير العقارية، سواء كان ذلك يعني الانتقال إلى ميامي، أو تحقيق ربح جيد من خلال استبدال المنزل، أو الحصول على المنزل المثالي للعروسين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".





براد بيت 33 مليون دولار

في شهر مارس، باع براد بيت منزله في حي لوس فيليز في لوس أنجلوس والذي اشتراه في عام 1994.

وفي السنوات التي تلت ذلك، أضاف عقارات قريبة، وقام ببناء عقار يمتد على مساحة فدانين تقريباً.

ودفعت وريثة النفط إيلين جيتي 33 مليون دولار للمجمع الذي قام فيه بيت وأنجلينا جولي بتربية أطفالهما الستة حتى انفصالهما عام 2016.





جنيفر لوبيز 34 مليون دولار

بعد حفل زفافهما في صيف عام 2022، بدأت جينيفر لوبيز وبن أفليك في تعديل محافظهما العقارية ووضع منزل مشترك نصب أعينهما.

خلال هذه العملية، أدرجت "لوبيز" العقار الذي تبلغ مساحته 8 أفدنة في بيل إير والذي اشترته في عام 2016.

وقد تم بيع المنزل المكون من 9 غرف نوم على الطراز الريفي الفرنسي وقطعة أرضه الخلابة - والتي تشمل بحيرة خاصة وأكواخ للضيوف ومدرجاً. مقابل 34 مليون دولار في أكتوبر.





ريك روس 35 مليون دولار

في أبريل، أعلن ريك روس أنه استحوذ على قصر في تكساس واشترى منزل زميله مغني الراب ميك ميل في أتلانتا مقابل 4.2 مليون دولار.

ومع ذلك، بمجرد حلول الصيف، أصبح من الواضح أن المدير التنفيذي القياسي كان في مرحلة الإحماء. وفي أغسطس، أنهى عملية شراء قصر بقيمة 35 مليون دولار في جزيرة ستار آيلاند المفضلة لدى المشاهير في ميامي.

وقالت كيمبرلي كناوسز، سمسارة عقارات الهيب هوب، لصحيفة ألخمين داخبلاد: "إنه أمر حصري للغاية". "هناك ما يقرب من 30 منزلا فقط ... قال [روس] إنها مثل القطعة المفقودة في أحجية محفظته العقارية.

إنه إنجاز كبير بالنسبة له، كشخص نشأ في ميامي. للترحيب به في الجزيرة، أهدى ديدي مغني الراب "Hustlin" عربة غولف.





تومي هيلفيغر 41 مليون دولار

نجح تومي هيلفيغر في قلب مسكن على طراز البحر الأبيض المتوسط في بالم بيتش بولاية فلوريدا في يونيو بعد شرائه قبل أقل من 6 أشهر.

أنفق مصمم الأزياء 36.85 مليون دولار على الهيكل الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي في يناير/كانون الثاني، وأدرجه بعد أقل من ثلاثة أسابيع بسعر طلب قدره 47.95 مليون دولار.

وفي نهاية المطاف، تم بيع السكن الذي تبلغ مساحته 7000 قدم مربعة تقريباً مقابل ما يزيد قليلاً عن 41 مليون دولار.





توم فورد 52 مليون دولار

خلال الصيف، اشترى توم فورد قصراً تاريخياً في إيست هامبتون مرتبطاً بجاكي كينيدي مقابل 52 مليون دولار. يُعرف المسكن المصمم على طراز الفنون والحرف اليدوية والذي تم بناؤه عام 1917 باسم "Lasata".

وتبلغ مساحتها 8500 قدم مربعة ويحتوي على 10 غرف نوم. ويقع العقار على قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة، وكان مملوكاً لجد السيدة الأولى السابقة، جون فيرنو بوفييه جونيور، وقضت كينيدي العديد من فصول الصيف في طفولتها في المبنى.

ظهر المسكن في عدد أبريل 2016 من مجلة Architectural Digest، عندما كان تحت ملكية زميله مصمم الأزياء ريد كراكوف.





مارك والبيرغ 55 مليون دولار

أدرج مارك والبيرغ في البداية منزله في بيفرلي هيلز الذي تبلغ مساحته 6.2 فدان في أبريل 2022 مقابل 87.5 مليون دولار، ولكن لم يتم بيع القصر المصمم على الطراز الفرنسي أخيراً إلا في فبراير من هذا العام مقابل 55 مليون دولار بخصم كبير.

القصر الذي صممه ريتشارد لاندري، تبلغ مساحته 30500 قدم مربعة، ويحتوي على 12 غرفة نوم و20 حماماً.

يشترك المسكن في قطعة أرضه مع ملعب غولف من 5 حفر، وميدان قيادة، وملعب رياضي، وحديقة تزلج. كان كارل جامبينو من كومباس هو وكيل القائمة.





جينيفر لوبيز وبن أفليك 61 مليون دولار

بعد ما يقرب من عامين من البحث، وجدت جينيفر لوبيز وبن أفليك أخيراً عشهما الجديد في يونيو. باع الزوجان 3 منازل مختلفة على الأقل طوال العملية قبل شراء منزل على الطراز الجورجي المعاصر بقيمة 60.9 مليون دولار في منطقة مكتب بريد بيفرلي هيلز.

يتميز المسكن بوسائل الراحة التي تشمل مجمع رياضي ومرآب يتسع لـ 12 سيارة.





جيف بيزوس، 68 مليون دولار

في أغسطس، بدأ جيف بيزوس في اتخاذ خطوات للعودة إلى ميامي كقاعدة منزله. بدأ بشراء عقار على الواجهة البحرية بمساحة 2.8 فدان بقيمة 68 مليون دولار في الجيب الحصري للغاية لجزيرة إنديان كريك في خليج بيسكين.

تُعرف الجزيرة الاصطناعية باسم Billionaire Bunker، ويمكن الوصول إليها من شاطئ ميامي عبر جسر محروس، ومن بين سكانها إيفانكا ترمب، وتوم برادي.





جيف بيزوس، 79 مليون دولار

وبعد بضعة أشهر، قام مؤسس أمازون بتوسيع نطاق تواجده في إنديان كريك من خلال الاستحواذ على عقار مجاور.

ودفع بيزوس 79 مليون دولار مقابل القصر المصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط والذي تبلغ مساحته 19 ألف قدم مربعة، مما جعله مالكاً لعقار بقيمة 147 مليون دولار في الجزيرة المنعزلة.





بيونسيه

لقد كان عاماً محطماً للأرقام القياسية بالنسبة لبيونسيه. وفي فبراير، حطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز غرامي التي حصلت عليها على الإطلاق عندما حصلت على 4 منها عن ألبومها "Renaissance" لعام 2022، مما جعلها فائزة بجائزة غرامي 32 مرة. وفي شهر مايو، اشترت هي وجاي زي أغلى منزل تم بيعه على الإطلاق في ولاية كاليفورنيا مقابل 200 مليون دولار.

يقع الهيكل الخرساني المصمم على يد تاداو أندو في ماليبو، ويمتد على مساحة 30 ألف قدم مربعة.