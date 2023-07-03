تعرّف على القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها ماسك منذ توليه إدارة تويتر

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التسريح الجماعي للموظفين في تويتر

خدمة توثيق الحسابات المدفوعة “تويتر بلو”

عودة خدمة Vine لمقاطع الفيديو

ألف تغريدة في اليوم

وكان آخر هذه القرارت فرض قيود جديدة على استخدام المنصة وتحديد عدد التغريدات المسموح بقرائتها يوميًا، للتعامل مع مشكلتي المستويات الهائلة من حذف البيانات والتلاعب بالأنظمة.وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التغييرات التي حدثت في تويتر منذ أن تولى إيلون ماسك الإدارة:اتخذ إيلون ماسك أول قرار له في المنصة الزرقاء بمجرد دخوله مقر الشركة يوم 27 أكتوبر 2022، وقد كان فصل كلًا من: باراغ أغراوال الرئيس التنفيذي للمنصة، ونيد سيغال المدير المالي، وفيجايا غادي المسؤولة القانونية، وشون إدجيت المستشار العام.ثم فصل المديرين التنفيذيين الآخرين بهدوء، ومنهم من أعلن استقالته، وشمل ذلك فصل المدير العام للتكنولوجيا أثناء إجازته.ثم بعد أربعة أيام استقالت سارة بيرسونيت، رئيسة مبيعات الإعلانات في المنصة ، مما أثار قلق المعلنين أكثر.وفي 4 نوفمبر 2022؛، فصل ماسك ما يصل إلى 3700 موظف منهم ما يقرب من نصف الموظفين، وقد أثر ذلك في جميع أقسام الشركة.قرر الملياردير الأمريكي فرض اشتراك شهري من أجل الحصول على خدمة توثيق الحسابات، والتي كانت مجانية ومتاحة لفئة معينة من المستخدمين قبل استحواذ ماسك على الشركة.وأعلن ماسك يوم 1 نوفمبر رفع سعر خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء في المنصة التي تُسمى (Twitter Blue) إلى 8 دولارات شهريًا بدلًا من 5 دولارات، وذلك بعد انتقاد خطته لتحصيل 19.99 دولار شهريًا مقابل الخدمة.قال ماسك في تغريدة: “القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا”.ثم بدأت منصة تويتر في 5 نوفمبر بإطلاق خدمة (تويتر بلو) Twitter Blue مقابل 8 دولارات شهريًا لمستخدمي التطبيق عبر هواتف آيفون.أجرى ماسك في تغريدة يوم 31 أكتوبر استطلاعًا لآراء متابعيه لمعرفة رغبتهم في إعادة خدمة Vine، وهي خدمة مقاطع الفيديو القصيرة المتوقفة على تويتر.وقال نحو 70% من متابعيه نعم، وفي غضون يوم واحد ظهرت تقارير تفيد بأنه أمر المطورين بالعمل على إعادة خدمة Vine، مع موعد نهائي في نهاية العام الحالي.في الأول من يوليو 2023 تفاجأ زوار موقع تويتر بعدم قدرتهم على رؤية التغريدات، وهي خطوة وصفها مالك المنصة إيلون ماسك بـ”الإجراء الطارئ والمؤقت”.وكان بإمكان زوار الموقع في السابق عرض التغريدات ومشاهدتها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم على تويتر، ولكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من رؤية التغريدات.ونشر ماسك تغريدة أكد فيها أن المنصة حددت سقفًا للتغريدات التي يستطيع المستخدمون مشاهدتها في اليوم.ووفقًا لما نشره الملياردير الأمريكي فإن القيود والحدود المؤقتة الجديدة، تتمثل في:– الحسابات الموثقة بإمكانها قراءة 6000 تغريدة يومياً فقط.– الحسابات غير الموثقة تقرأ 600 تغريدة يومياً فقط.– الحسابات غير الموثقة والمنشأة حديثاً تقرأ 300 تغريدة في اليوم فقط.