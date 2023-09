تعرّف على مواصفات أجهزة أيفون 15 الجديدة

أعلنت شركة "آبل" خلال مؤتمرها السنوي، أمس الثلاثاء، عن هواتف آيفون 15 الجديدة، وساعاتها "آبل ووتش 9"، والجيل التالي من "آبل ووتش ألترا 2".



وافتتح المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، المؤتمر السنوي الذي انتظره عشاق "آبل" في مسرح ستيف جوبز بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا، حيث أعلن عن المنتجات الجديدة للشركة.



وبحسب الشركة، فإن هواتف آيفون 15 ستكون في 4 إصدارات وهي آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.



وسيكون آيفون 15 و"بلس" باللون الأسود والأصفر والوردي والأخضر و الأبيض. وسيدعم آيفون 15 وجميع الإصدارات الجديدة ميزة Dynamic Island (الجزيرة التفاعلية) التي ظهرت لأول مرة في آيفون 14 وآيفون 14 برو ماكس، وهي عبارة عن نافذة صغيرة أعلى الشاشة، يمكن من خلالها عرض النشاط الحالي للجهاز مثل الموسيقى والخرائط والوقت وغيرها.



والهاتف مزود بكاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل لالتقاط صور فائقة الدقة وهو تقدم هائل من 12 ميغابيكسل في الإصدار السابق، وهو مزود أيضا بمنفذ الشحن من نوع "يو إس بي- سي" USB-C.











الهاتف الجديد يأتي بألوان عدة

الشاشة

ويقول موقع "ياهو" إن الشركة مضطرة لاستخدام هذا المنفذنظرا لأن جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المباعة في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استخدام منفذ الشحن هذا بدءا من العام المقبل.وآيفون "برو" مزود بنفس المنفذ، بالإضافة إلى أنه سيكون "أول هاتف آيفون مصنوع من التيتانيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء". والهاتف يعمل بشريحة معالج A17 PRO المستخدم في الإصدار السابق لـ"برو". وكلا من برو و"برو ماكس" سيصدران بأربعة ألوان جديدة تشمل التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.ويبدأ سعر آيفون 15 من 799 دولارا، و"بلس" من 899 دولارا، و"برو" من 999 دولارا، و"برو ماكس" من 1199 دولارا. وقالت الشركة إن الهواتف ستكون متاحة للبيع بدءا من 22 سبتمبر مع إمكانية الحجز المسبق يوم الجمعة.كما كشفت "آبل" عن ساعتها الذكية التي تأتي بشريحة معالج S9 تقدم مستوى فائقا من معالجة البيانات، حيث يمكن معالجة البيانات بسرعة دون الحاجة إلى خوادم "آبل". ويبدأ سعر "آبل ووتش" من 399 دولارا.وتم الإعلان أيضا عن الجيل الثاني الجديد من "آبل ووتش ألترا"، التي تتمتع بزيادة عمر البطارية إلى 36 ساعة، وهي مزودة بشاشة بسطوع 3000 شمعة في المتر المربع. ويبدأ سعرها من 799 دولارا.

الكاميرا

يتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمقاس6.1 إنش و6.7 إنش،1 ويدعمان ميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة.وتتكيف هذه التجربة بسلاسة لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهّل التحكم في الموسيقى. وتصل درجة السطوع القصوى الآن إلى 1.600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج لغاية 2.000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق.

نظام الكاميرا المتقدم في iPhone 15 وiPhone 15 Plus بدقة 48MP، وباستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFocus Pixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة.



وباستخدام قدرات التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور بدقة 24MP في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم بذلك دقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة.



ومن خلال التكامل الذكي بين الأجهزة والبرامج، يمنح خيار تقريب المسافات 2x للمستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري — 0.5x و1x و2x — للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.





شريحة A16 بايونك

قدرات الاتصال

تقدم شريحة A16 بايونك في أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus أداءً يتميز بالسرعة والكفاءة، يدعم Dynamic Island، وقدرات التصوير الحسابي.ومع نواتين فائقتي الأداء تستخدمان طاقة أقل بنسبة 20 %، أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى أسرع من الجيل السابق وتستطيع التعامل مع المهام التي تتطلب أداءً قوياً بسهولة.وأصبحت وحدة معالجة رسومات الغرافيك خماسية النوى تتميز بنطاق ترددي للذاكرة أعلى، لرسومات غرافيك أكثر سلاسة عند تشغيل الفيديوهات والألعاب.وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، ما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي في ميزات مثل النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.

الأسعار والتوفر

تقدم تشكيلة iPhone 15 طرقاً جديدة مريحة للشحن، والعثور على الأصدقاء في الأماكن المزدحمة، والبقاء على اتصال أثناء السفر. ويستخدم كلا الموديلين موصل USB-C، وهو معيار مقبول عالمياً للشحن ونقل البيانات، ليصبح من الممكن استخدام الكابل نفسه لشحن iPhone، وMac، وiPad، وAirPods Pro (الجيل الثاني) المحدّثة.ويمكن للمستخدمين أيضاً شحن AirPods أو Apple Watch مباشرة من iPhone باستخدام موصل USB-C. 7 ويدعم كلا الموديلين MagSafe وشواحن Qi2 اللاسلكية المستقبلية.يأتي الموديلان بشريحة تكنولوجيا النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، ما يتيح لجهازي iPhone المزودين بهذه الشريحة الاتصال بمعدل ثلاثة أضعاف النطاق السابق. ويسمح هذا باستخدام ميزة العثور الدقيق في "أين أصدقائي" ليتمكن مستخدمو iPhone 15 من مشاركة موقعهم والالتقاء حتى في الأماكن المزدحمة.تم إنشاء ميزة العثور الدقيق باستخدام وسائل حماية الخصوصية نفسها الموجودة في "أين أصدقائي".تواصل موديلات تقديم تجربة صوت محسّنة في المكالمات الهاتفية، بما في ذلك المكالمات عبر فيس تايم وتطبيقات الجهات الخارجية. وبالإمكان أن يختار المستخدمون نمط عزل الصوت للحصول على صوت واضح، حتى أثناء تواجدهم في أماكن صاخبة.يحتوي iPhone 15 وiPhone 15 Plus على شريحة eSIM، البديل من شريحة SIM الفعلية، تقدمها أكثر من 295 شركة اتصالات.



سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus باللون الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود بسعة 128GB، و256GB، و512GB بسعر يبدأ من 3.399 درهما أو 3.799 درهما.



يستطيع العملاء في أكثر من 40 دولة ومنطقة، تشمل أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة طلب iPhone 15 وiPhone 15 Plus مسبقاً ابتداءً من الساعة 5 صباحاً بتوقيت PDT يوم الجمعة، 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة، 22 مارس.



سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus في ماكاو، ماليزيا، وتركيا، وفيتنام وفي 17 بلداً ومنطقة أخرى ابتداءً من يوم الجمعة، 29 سبتمبر.





تطور أسعار هواتف آيفون

ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي

كما سيتوفر نظام iOS 17 يوم الاثنين 18 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.وستتوفر خدمة +iCloud ابتدءاً من يوم 18 سبتمبر، وستقدم خطتين جديدتين: 6TB بسعر 199.99 درهم شهرياً و12TB بسعر 239.99 درهم شهرياً.ويحصل العملاء الذين يشترون iPhone 15 أو iPhone 15 Plus على اشتراك مجاني في خدمة +Apple Arcade وApple Fitness لمدة ثلاثة أشهر باشتراك جديد.

وتتوفر ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي وميزة تحديد الموقع عبر القمر الصناعي في 14 بلداً، تشمل أستراليا، و النمسا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلاندا، و، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وستتوفر في إسبانيا وسويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر.صممت ميزة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية وخدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية للاستخدام في المساحات المفتوحة مع مجال رؤية واضحة. وقد تؤثر العوائق مثل الأشجار أو المباني المحيطة في الأداء.يتم إطلاق خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة بالتعاون مع اتحاد السيارات الأميركي AAA وتتوفر مجاناً لمدة عامين بدءاً من تاريخ تفعيل جهاز iPhone 15، أو iPhone 15 Plus، أو iPhone 15 Pro، أو iPhone 15 Pro Max، أو iPhone 14، أو iPhone 14 Plus، أو iPhone 14 Pro، أو iPhone 14 Pro Max جديد. تتطلب هذه الخدمة عبر الأقمار الصناعية نظام تشغيل iOS 17.- وكالات