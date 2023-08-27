تفاعل كبير مع رونالدو وطفلة كفيفة في السعودية (فيديو)

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مقطع رائع للأسطورة كريستيانو رونالدو مع طفلة نصراوية كفيفة ❤️. pic.twitter.com/EHvAXtYNx0 — يعقوب . (@X99i3) August 26, 2023

أثارت لفتة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر "الدون" في فيديو متداول وهو يمنح كرة "الهاتريك" لطفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، الذي انضم إلى صفوفه منذ منتصف الموسم الماضي.وقالت الطفلة لرونالدو باللغة الإنجليزية: "أنا أكبر معجبة بك، وفي الحقيقة حضرت المباراة من أجلك. أنا أحبك ولم أصدق أنك سجلت"، ليردها عليها ضاحكا، وهو يوقع على الكرة: "لقد منحتني الحظ".وقاد رونالدو النصر يوم الجمعة الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه الفتح، بنتيجة 5 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.وجرى العرف أن يحتفظ المهاجم بكرة المباراة إذا سجل 3 أهداف أو أكثر، لكن رونالدو، الذي حصل على تلك الكرة بعد أن وقع حكم المباراة عليها، قرر تقديمها لطفلة صغيرة فاقدة للبصر، خاصة أنها من محبيه. RT