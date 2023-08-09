الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

تلفريك تعطل على قمة الجبل.. في أي دولة ؟

تلفريك
تلفريك
عَلِق مئات السياح ليل الاثنين إلى الثلاثاء في جبال روكي غرب كندا، بعدما تعطّل التلفريك الذي أقّلهم إلى قمة الجبل.

وقالت المسؤولة عن التواصل لدى شركة "برسوت" السياحية التي تدير التلفريك تانيا أوتيس، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" إنّ تعطّل التلفريك "غير المسبوق ناجم عن انقطاع عام للتيار الكهربائي تسببت به عاصفة".اضافة اعلان

وكان ركاب مقصورات التلفريك أوّل من جرى إجلاؤهم، لكنّ "مئات" آخرين كانوا موجودين على قمة الجبل عجزوا عن النزول قبل حلول المساء.

وواصلت الشركة صباح الثلاثاء عملية إجلاء السياح عبر مروحية بمساعدة السلطات المسؤولة عن المنتزهات الوطنية.

وقالت آبي (46 عاماً)، وهي امرأة كانت تزور المنطقة برفقة عائلتها، "أمضينا الليلة على الجبل" في مبنى الاستقبال.
وأضافت: "لقد وفّروا لنا الماء ووجبات خفيفة وبطانيات"، مشيرةً إلى أنها "مرهقة" و"محبطة" بسبب "الانتظار لفترة طويلة" استمرت أكثر من 12 ساعة فوق جبل سولفور الذي يرتاده الزوار بأعداد كبيرة.

وأوضحت أنّ "بعض الأشخاص تحدّوا الظلام وعادوا سيراً إلى أسفل الجبل"، منتقدةً التحرّك البطيء للسلطات.

ولم تعلّق سلطات المنتزه ولا الشرطة على ما حدث.
ويتسلق عدد كبير من السياح سنوياً جبل سولفور في منتزه بانف الوطني، الأقدم والأكثر استقطابا للزوار بين المنتزهات الوطنية في كندا.
جانب من أنشطة المبادرة في الرحلات الترفيهية- (من المصدر)

"بهجة" التطوعية.. فعاليات وأنشطة تعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع منذ17 ساعة

كيف نميز الشوكولاته الحقيقية عن المزيفة؟

كيف نميز الشوكولاته الحقيقية عن المزيفة؟ منذ17 ساعة

تعبيرية

طرق مثبتة علميا.. كيف يمكن أن تكون سعيدا؟ منذ17 ساعة

جانب من حفل إشهار كتاب "للحياة معنى آخر" للكاتبة لينا سكجها - (من المصدر)

"للحياة معنى آخر" للينا سكجها.. النظر لرحلة الحياة من عدسة مختلفة منذ17 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
2b805d133d

النبوءة تتحقق.. الرئيس الكندي يعلن طلاقه

03 آب 2023
20230802165531afpp-afp_33qk4tc.h

انفصال رئيس وزراء كندا ترودو عن زوجته صوفي

03 آب 2023
R

"ميتا" تحظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا

02 آب 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-09 at 1.46.28 PM (1)

الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث

منذ1 ساعة
سمك القرش

هجوم قرش على امرأة يضعها "في حالة حرجة"

منذ1 ساعة
WashingBedSheets-1194628093-770x533-1

ما هي درجة الحرارة المناسبة لغسل ملاءات السرير؟

منذ2 ساعة
بامية

أفضل طبق بامية.. المطبخ الحلبي يفوز ويثير غضب الأتراك

منذ3 ساعة
هكذا تفرق بين العطر الأصلي والتقليد

لتجنب الخداع.. هكذا تفرق بين العطر الأصلي والتقليد

منذ3 ساعة
download - 2023-08-09T113142.164

طريقة جديدة لسرقة البيانات

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 