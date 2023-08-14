الإثنين 14 آب 2023
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تنامي استخدام "ChatGPT" في بيئة العمل.. ودراسة تحذر

تنامي استخدام "ChatGPT" في بيئة العمل.. ودراسة تحذر
تنامي استخدام "ChatGPT" في بيئة العمل.. ودراسة تحذر
   حذرت جهات متخصصة في الأمن السيبراني من الإفراط في استخدام روبوت الدردشة الذي يقدم إجابات سريعة ومطولة "ChatGPT"، وذلك بعد استطلاع رأي أظهر تنامي الاعتماد عليه لدى الموظفين.اضافة اعلان
وكشف استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة عن تنامي استخدام الروبوت "ChatGPT" في بيئة العمل، علما بأن الاستطلاع أجري بين 11و 17 تموز (يوليو) الماضي، وشمل 2625 شخصا، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز. عربية".
وكانت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: 28 بالمائة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع قالوا: "إنهم يستخدمون روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العمل غالبا، 25 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا: "إنهم لا يعرفون إن كان أرباب العمل يسمحون لهم باستخدام الروبوت أم لا، و10 بالمائة فقط، قالوا: "إن أرباب العمل طالبوهم تحديدا بعدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخارجية في العمل".
وقال المشاركون في الاستطلاع: "إنهم يستعلمون الروبوت من أجل المساعدة في أداء المهام البسيطة مثل كتابة رسالة بالبريد الإلكتروني".
وكانت المخاوف الأمنية بشأن الروبوت "ChatGPT"، دفعت العديد من الشركات العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" إلى الحد من استخدمه.
ويقول موقع "geo": "إن العديد من المجموعة المختصة بالأمن السيبراني والشركات، أعربت عن مخاوفها بشأن احتمال تسريب معلومات تخص الشؤون الاستراتيجية والملكية الفكرية".
وكانت شركة "أوبن آي" الأميركية، التي تطور الروبوت، أكدت في آذار (مارس) الماضي، أن هناك ثغرة حدثت فيه، هددت خصوصية المستخدمين.
وأوضحت، أن الثغرة تكشف سجل الموضوعات التي طرحها المستخدمون أثناء استعمالهم للروبوت للآخرين، وهو أمر ما كان يجب أن يحدث.
وأرجع المدير التنفيذي للشركة، سام ألتمان، الثغرة إلى مشكلة في مصدر بمكتبة المصادر المفتوحة، التي يعتمد عليها الروبوت.
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