تناول أعواد الأسنان.. ظاهرة غريبة تنتشر بكوريا الجنوبية

أصدرت وزارة سلامة الأغذية والأدوية في كوريا الجنوبية تحذيراً يحث الناس على التوقف عن تناول أعواد الأسنان المقلية، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يعدون ويأكلون أعواد الأسنان على مواقع التواصل «تيك توك» و«إنستغرام» في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنها تحظى بشعبية خاصة في كوريا الجنوبية. وكتبت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية في منشور على «إكس»: «هذا ليس منتجاً للأكل!. ولم يتم التحقق من سلامته كغذاء!».

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مشهد من فيديو لأحد الشباب في كوريا الجنوبية يتناول أعواد الأسنان المقلية (يوتيوب)





في مقاطع الفيديو التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الأفراد وهم يقلون أعواد الأسنان بحيث تبدو مشابهة للبطاطس المقلية. وعلى عكس أعواد الأسنان الخشبية التي توجد غالباً في الولايات المتحدة، فإن معظم أعواد الأسنان في كوريا الجنوبية مصنوعة من نشا الذرة أو البطاطس الممزوج بالسوربيتول، وهو مسحوق يحتوي على سكر كحولي مستخرج من سكر الغلوكوز.

وتعد أعواد الأسنان الكورية الجنوبية قابلة للتحلل وتذوب في الماء، وغالباً ما تحتوي أعواد الأسنان أيضاً على ألوان طعام خضراء تضاف إليها وكثيراً ما تستخدم في المطاعم، حسبما أفادت مجلة «تايم» الأميركية.



وازدادت مقاطع فيديو «موكبانغ»، التي تظهر عدداً من مقدمي المحتوى وهم يتناولون كميات زائدة من الأطعمة الغريبة أو غير العادية، بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة. ويعد ظهور أعواد الأسنان المقلية على وسائل التواصل الاجتماعي أحدث مثال على مقاطع فيديو «موكبانغ».



في عام 2018، حاولت حكومة كوريا الجنوبية فرض لوائح على مقاطع الفيديو هذه لمنعها من تشجيع الإفراط في تناول الطعام والإضرار بالصحة العامة. -وكالات