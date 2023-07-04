تنظمه جمعية العفاف.. حفل زفاف جماعي نهاية تموز الحالي

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بدأت جمعية العفاف الخيرية استعداداتها لتنظيم حفل زفاف جماعي نهاية شهر تموز(يوليو) الحالي ضمن برامج الجمعية في مساعدة الشباب على الزواج.وقال الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية: "إن الجمعية ستنظم حفل الزفاف الجماعي الثالث والثلاثين في الثامن والعشرين من شهر تموز (يوليو) الحالي. حيث دأبت على تنظيم حفلات زفاف جماعية يشارك فيها العشرات من الشباب والفتيات". وقال الطباع: "إن حفلات الزفاف الجماعية وسيلة عملية لتقليل تكاليف الزواج، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".وبين، أن حفلات الزفاف الجماعية مفتوحة للجميع ومن مختلف مناطق المملكة.وأضاف الطباع، أن هذا الحفل سيقام في قاعة جمعية خليل الرحمن الخيرية حيث تبرعت الجمعية مشكورة باستضافة الحفل للمرة الثانية مساهمة منها في دعم هذا المشروع الاجتماعي الكبير. ودعا الطباع المؤسسات والأفراد إلى تقديم الهدايا النقدية والعينية للعرسان والمساهمة في إنجاح الحفل تكريساً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يميز مجتمعنا الأردني، موضحا أن الحفلات السابقة شهدت إقبالا كبيرا على تقديم الهدايا للعرسان. من جانبه، دعا مدير الجمعية مفيد سرحان العرسان الراغبين بالمشاركة في الحفل إلى مراجعة الجمعية للاطلاع على تفاصيل الحفل وما تقدمة الجمعية للمشاركين.وأكد سرحان، أن المشاركة في الحفل متاحة للجميع ومن مختلف مناطق المملكة.وقال: "إن الأعراس الجماعية وسيلة عملية لتقليل التكاليف، وأن مسؤولية الجميع إنجاح البرامج والمشاريع الهادفة والتي تحقق مصالح المجتمع. وحول ما تقدمة الجمعية للمشاركين والمشاركات في هذه الحفلات قال سرحان: "إن الجمعية تتكفل بجميع نفقات الحفل وتقدم غرف نوم للمشاركين إضافة إلى مجموعة من الهدايا النقدية والعينية للمشاركين والمشاركات تشمل جهاز العروس وبدلة العروس وتوابعها وبدلة العريس ومجموعة من الأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية، كما تساهم مجموعة من صالونات التجميل في تجهيز العرائس مجانا".وقال سرحان: "إن العرس الجماعي هو واحد من برامج الجمعية المتعددة، حيث تقدم الجمعية القروض الحسنة للمقبلين على الزواج بالتعاون مع البنك الإسلامي الاردني مشكورا. كما تقدم الجمعية أثواب الزفاف وتوابعها للعرائس دون مقابل، وتنظم دورات تدريبية متنوعة ومحاضرات توعوية تهم جميع أفراد الأسرة".وأيضا تقدم خدمات الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية يشرف عليها مجموعة من المختصين. إضافة إلى إصدار مجموعة من المطبوعات المتخصصة.