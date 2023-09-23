تهنئة من الفضاء لزعيم دولة إسلامية

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قدم رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، الموجود في محطة الفضاء الدولية في رسالة بالفيديو، التهنئة لرئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بمناسبة عيد ميلاده.أفادت بذلك صحيفة "تركمانستان المحايدة" الناطقة بالروسية، وذكرت أن كونونينكو، الذي يحمل لقب "بطل روسيا" وكذلك لقب "بطل تركمانستان"، هو من مواليد جمهورية تركمانستان.وجاء في التهنئة: "أرجو من سعادتكم أيها الرئيس سردار قربانجوليفيتش العزيز! قبول من على متن محطة الفضاء الدولية، أصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد ميلادكم".وأشار كونونينكو في التهنئة إلى أنه أخذ معه في الرحلة الفضائية صورة لرئيس تركمانستان وعلم هذه الجمهورية وكتابا مخصصا لمدينة أركاداغ.وقال: "هذه الأشياء ستجسد هنا في الفضاء، وحدتي الدائمة وارتباطي الذي لا ينفصم مع مصير تركمانستان وشعبها".وأشار رائد الفضاء كذلك إلى أنه فخور بكونه من مواليد الأراضي التركمانية.وتمنى كونونينكو، لرئيس تركمانستان الصحة الجيدة والسعادة العائلية الكبيرة والازدهار والنجاحات الجديدة في نشاطاته المهمة والمسؤولة.ولد رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف في 22 سبتمبر 1981 في مدينة عشق آباد.يوم أمس، أفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ بحرارة في اتصال هاتفي، رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بمناسبة حلول عيد ميلاده.RT