الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

توفيق وحتر وشعيا.. ثلاثية فرح تطرب جمهور الفحيص

الفنان وليد توفيق- (من المصدر)
الفنان وليد توفيق- (من المصدر)
 ليلة استثنائية اجتمعت فيها الإيقاعات الموسيقية مع أنغام العود الأصيل، ليعيش جمهور الفحيص فقرات فنية غنية بالتفاصيل أحياها عازف العود أندريه شعيا والفنان الأردني سائد حتر والفنان اللبناني وليد توفيق، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الـ31 وسط حضور كبير.اضافة اعلان
وعلى أوتار العود، بدأت الأمسية الفنية بدندنة شعيا، التي أطرب وسلطن بها جمهور الفحيص بتقديم باقة من أجمل الأغاني التي تربى عليها الجمهور وكبر على أنغامها.
وعلى وقع أنغام آلة العود التي لها متعتها الخاصة وتجاوزت ضجيج المكان، فقد نقلت محبيها ليعيشوا بها ليلة من الفرح والبهجة.
وهذا وقد كرم عيسى السلمان أمين سر مهرجان الفحيص، العازف أندريه شعيا على أدائه المتميز الذي أضاف للأمسية رونقا من الجمال. 
واستقبل من بعدها جمهور الفحيص الفنان الأردني سائد حتر الذي استهل وصلته الغنائية بأغنية "جيت بوقتك"، لتتعالى الأصوات معه وتشاركه بغنائها ويطربهم بصوته.

وفي فقرته الغنائية، رحب حتر بجمهور الفحيص بهذه الكلمات "يسعد مساكم جميعا يسعدني وجودي معكم الليلة في هذا المهرجان المهيب". واستكمل من بعدها بباقة من أجمل الأغاني، منها: موال "يا قلبي كل ما جفني" التي تألقت بها الفرقة الموسيقية بعزفها أجمل الإيقاعات، وكذلك أغنية "ما عندي مال أعطيكي".
والأغاني الأردنية كانت لها مكانتها الخاصة في هذه الأمسية بباقة من أجمل الأغاني التراثية، ومنها: "أردن يا بلدنا يا فرحة ولادنا" و"يا شوقي"، وأغنية تغنى بها حتر بالفحيص وأشعلت الأجواء وزادت من حماس الجمهور.
وتنوع حتر بين التراثي والطربي، ومن أغنية "أنت هدية من ربي" لأغنية "يا بوردين يا بوردانه" و"الدنيا حلوة برجالا" و"وتقول صابوني بالعين صابوني"، زاد حماس الجمهور وتعالت الأصوات بهجة وفرحا.
وختم حتر وصلته الغنائية بأغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم ليطرب بها جمهور الفحيص ومحبي الطرب الأصيل، هذا وقدم كرم عيسى السلمان أمين سر مهرجان الفحيص الفنان الأردني سائد حتر في ختام وصلته الغنائية.
وما ميز هذه الليلة عن غيرها، تمازج فرحة النجاح بحب الفن الجميل، فقد رافقت هذه الليلة ألعاب نارية خرجت من بيوت الفحيص التي كانت تحتفل بنجاح أبنائها، لتزين بها سماء المدينة وتزيد من جمال الأمسية.
وبعد طول انتظار، أطل الفنان اللبناني وليد توفيق، لتتعالى الأصوات والتصفيق ترحيبا به وشوقا للقائه والاستمتاع بأجمل أغانيه، هذا وقد رافق دخوله مقطع فيديو يضم مقتطفات من بدايته ومسيرته الفنية التي يحفظها محبوه عن ظهر قلب.
وبدأ توفيق وصلته الغنائية بأغنية "العز بكفه" التي أهداها لسمو ولي العهد الأمير الحسين، بمناسبة زفافه، ليبدأ معها الفرح بصوته العذب.
"الله يسعد هالمسا.. وبسألوني ليش بجي ع الفحيص والله انه بحب أهلها وجوها"، بهذه الكلمات رحب توفيق بجمهور الفحيص، كما هنأ جميع طلاب الثانوية العامة بنجاحهم، منتميا لهم دوام الفرح والبهجة.
واستكمل من بعدها وصلته الغنائية بباقة من أجمل أغانيه الجديدة، ومنها "أصحاب السعادة" و"يا عسل" التي تفاعل معها الجمهور.
ومن بعدها، سأل توفيق الجمهور "بتحبوا تسمعوا قديم؟"، ليتفاعل بحماس معه ويطالبه بأجمل أغنية ليلبي طلبهم بقوله "أكيد.. اللي ماله قديم ماله جديد"، وبدأ بأغنية "طير صغير" التي أشعلت الأجواء وأعادت لهم ذكريات الزمن الجميل.
وبباقة ورد حمراء، شكر جمهور الفحيص توفيق على تواجده معهم، وقد تلقاها من أصغر معجبيه بحب وامتنان، واستكمل بعدها وصلته بباقة من أجمل أغانيه التي يحفظها محبوه عن ظهر قلب، منها أغنية "محلاها السمرا" و"وشلون أنساك" و"قلي متى اشوفك"، وأطرب الجمهور بأغنية "يا بحر"، ولن تكتمل هذه الليلة إلا بأغنية "انزل يا جميل" التي تفاعل معها الجمهور وشاركه بالغناء.
وما زاد من تألق الليلة عزف الفرقة الموسيقية إيقاعات جميلة، التي زادت من حماس الجمهور وأشعلت الاجواء.
واكتملت بهجة جمهور الفحيص بأغنية "تيجي نقسم القمر"، ليتفاعل معها ويشاركه غناءها، وبعد مطالبات الجمهور غنى توفيق أغنية "بهية" ليطربهم بها، ويختتم بها هذا الأمسية ويودع محبيه الذين عاشوا معه ليلة من العمر.


عازف العود أندريه شعيا-(من المصدر)



الفنان سائد حتر- (من المصدر)
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