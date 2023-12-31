توقعات الأبراج 2024

ساعات قليلة وينتهي عام 2023 ويهل علينا عام 2024، ومع مشارف الانتهاء من عام 2023، يبحث عدد كبير من المهتمين بمجال علم الابراج والفلك عن الأبراج الأكثر حظا في المال خلال العام الجديد، وكذلك الابراج الأكثر حظا فى 2024، وعن توقعات العام الجديد 2024، وما تخبئه الأبراج لهم في عام 2024.

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الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الاسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



السنة مهمة لك يا مولود الحمل و تبدو افضل من العام الماضي ، عدة فرص لكسب المال بين بداية العام و حنى جزيران يونيو بالاخص لمواليد أذار مارس مع غرص مهمة ايضا فد تغير حياة مواليد 17 الى 19 نيسان ابريل و من ثم هنالك بعض الحظوظ للسفر و النجاح الدراسي و بناية بعض العلاقات بين حزيران يونيو و نهاية العام و بالاخص لمواليد أّذار مارس ، عام جيد و به الكثير من تحقسق النجاح العماي و بالاخض في كانون الثاني يناير و شباط فبراير و نيسان ابريل و تشرين الثاني نوفمبرانت الافضل خلال هذا العام و هنالك المشتري المتواجد لديك في الخمس اشهر الاولى حيث هنالك العديد من الفرص و الصفقات الرابحة وخصوصا مواليد شهر أيار ايار مايو اللذين سوف يكون لديهم فرص عملية و شخصية و اجواء رائعة بين كانون الثاي يناير و حتى أيار مايو و بالاخص مواليد 17 الى 20 أيار مايو , كما هنالك فرص مالية مهمة لمواليد نيسان أبريل بين حزيران يونيو و نهاية العام ، سنة مالية و عملية مهمة جدا و قليل ما تأتي فاستغل الفرصةتقسم هذه السنة الى قسمين الاول من بداية السنة و حتى نهاية ايار مايو التي هي عبارة عن تكملة لعام 2023 من ضعوطات و مشاكل بالعمل و بالاخص لمواليد 1 الى 11 حزيران يونيو اما الجزء الثاني فهو افضل بالتاكيد عندما يبدا المشتري بزيارة لك من نهاية ايار مايو و حتى العام القادم فسوف يشعر مواليد أيار مايو بالحظوظ و قد تكون لديهم فرص مهمة و ذهبية لم تحدث منذ عام 2011 ، الفرص العاطفية قد تكون ايضا متواجدة بكثرة بالاخض في كانون الثاني يناير و حزيران يونيو و تشرين الاول اكتوبر و تشرين الثاني نوفمبرسنة 2024 تبدو هادئة بالنسبة لديك و لا يوجد تغييرات مهمة و لكن اذا تكلمنا عن الحب فهو الافضل من ناحية الفرص و بالاخص في كانون الثاني يناير و شباط فبراير و حزيران يونيو و تشرين الثاني نوفمبر فهنالك فرص للزواج او الدخول في علاقة جدية ، اما لمن هم في الجامعات قعليهم الاهتمام اكثر بدراستهم و بالاخص مواليد 1 الى 11 تموز يوليو .انها من السنوات المهمة للاعمال يا صديقي الاسد فالحظوظ العملية مازالت ترافقك من بداية السنة و حتى أيار مايو و قد يكون ايار مايو هو الافضل و بالاخص لمواليد شهر أب اغسطس ، اما مواليد 18 الى 22 أب اغسطس فهم على موعد مع تغييرات مهمة على اعمالهم و للافضل لتكون بداية عصر جديد لهم . ايضا الفرص العاطفية قد تكون كثيرة للارتباط او افلات من علاقات سامة و قد يكون شباط فبرابر و اذار مارس بالاضافة لتموز يوليو و كانون الاول ديسمبر .لقد اكتفيت من المشاكل العام الماضي و بالاخص مواليد أب اغسطس و لكن دعني أقول لك ان لازالت المشاكل العاطفية و خسارة بعض الاصدقاء قائمة لكن هذا العام مواليد 1 الى 12 ايلول سبتمبر هم من سيتأثرون بذلك من انفصال و تلطيخ للسمعة و اكتشاف بعض الاصدقاء اللذين لا داعي لهم ، لكن الامور العملية قد تكون هي الاقضل ابتداءا من نهاية ايار مايو لنهاية العام فمواليد أب اغسطس سوف يكونوا اكثر المجظوظين بفرص عملية ذهبية لم يشهدوا مثلها منذ اثنا عشر عاماقد لا يكون هنالك الكثير من الاحداث في سنتك الجديدة يا ميزان و لكنها تحتوي على بعض الاسقار في بداية السنة و نهايتها بالاضافة للنجاح الدراسي و لكن عليك الانتباه على صحتك و على علاقتك بشريك اعمالك و بالاخص اذا كنت من مواليد 1 الى 11 تشرين الاول اكتوبر ، اما مواليد ايلول سبتمبر فقد يكون لديهم بعض النجاحات الدراسية العليا و ايضا بعض الحظوظ على المستوى الشخصي . سنة هادئة جدا و ليس هنالك من امور جديدة مهمة.سنة جيدة بالانتظار يا صديقي العقرب و هنالك فرص عديدة على المستوى العاطفي للارتباط او الدخول في علاقة عاطفية جدية كما قد تكون الاضواء مسلطة عليك و تزداد شعبيتك و جاذبيتك خصوصا بين بداية العام و حتى نهاية أيار مايو و قد يشعر بهذه الحظوظ مواليد تشرين الثاني نوفمبر اكثر من مواليد تشرين الاول أكتوبر . اما الفرص المالية فقد تكون متاحة في كانون الثاني يناير و تشرين الاول اكتوبر و تشرين الثاني نوفمبر ، و من يبحث عن السفر فهنالك فرصتين الاولى في شباط فبراير و الاخرى في تشرين الثاني نوفمبر.تبدو 2024 أفضل من 2023 بالنسبة لديك و خصوصا ان ابواب الحب سوف تفتح امامك و تكون لديك فرص عديدة للزواج او الدخول في علاقة جدية و قد تكون اول الفرص المتاحة في كانون الثاني يناير و لكن الفرص المتلاحقة قد تكون ابتداءا من 25 أيار مايو الى نهاية السنة و قد تكون الفترة ما بين نهاية أيار مايو الى نهاية حزيران يونيو هي الافضل و قد يكون الاكثر حظا بها مواليد تشرين الثاني نوفمبر اكثر من مواليد كانون الاول ديسمبر . اما الفرص العملية فقد تتكرر ثلاث مرات الاولى في كانون الثاني يناير و أب أغسطس و الاخيرة في تشرين الاول اكتوبر .قد تكون سنتك هادئة نوعا ما يا جدي و قد تكون هنالك بعض التغييرات و لكنها جيدة بالنسبة اليك على النطاق العاطفي و الصحي و الشراكة العملية ، و لنبدأ بالعاطفة التي قد يكون لك بعض الفرص الجيدة و بالاخص في كانون الثاني يناير و شباط فبراير و حزيران يونيو و تشرين الثاني نوفمبر . زيارة كوكب المشتري لبيت الصحة و الشراكة العملية منذ أيار مايو و حتى نهاية العام فقد يكون هنالك تحسن على صحتك او على شراكة عملية جديدة في الافق و خصوصا لمواليد شهر كانون الاول ديسمبر .







الدلو



الحوت



ان هذا العام يبدو جيدا نوعا ما لولا الامور المالية التي تورقك بسبب وجود زحل في بيت المال برج الحوت للسنة الثانية على التوالي و قد يكون تركيزه اكثر على مواليد 1 الى 8 شباط فبراير ، كما ان الامور الصحية تاخذ اهتمامك و لكن بطريقة جيدة و قد تكون الهنالك فرصة لشراء بيت جديد او تغيير مكان الاقامة و خصوصا لمواليد شباط فبراير . الامور العاطفية تبدو جيدة فهنالك ثلاث فرص للارتباط في شهر شباط فبراير و تموز يوليو و كانون الاول ديسمبر.زحل لايزال في برجك و لايزال يضغطك في الكثير من المجالات العملية او العاطفية او الصحية ، كما انك قد تتعرض لموجات من الكأبة و بالاخص مواليد 1 الى 10 أذار مارس الاكثر تأثرا بزحل خلال هذه السنة ، لكن هنالك بعض الامور الايجابية كوجود العديد من النجاحات الدراسية و السفر و سير معاملات هجرتك بدون تعطيل بين بداية السنة و حتى أيار مايو و بالاخص لمواليد 11 الى 20 أذار مارس ، كما ان الامور الصحية قد تلحظ انفراجات بالجزء الثاني من السنة و قد يكون لديك بيت جديد و تريحك الاجواء العائلية اكثر مما مضى و قد يشعر بذلك مواليد شباط فبراير.