تويتر تحدد عدد التغريدات المسموح بقراءتها يوميا

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أعلنت منصة "تويتر" عن وضع تحديد التغريدات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها على المنصة يوميا.وقال مالك المنصة إيلون ماسك، إن "التعديلات الجديدة تأتي لمعالجة المستويات القصوى من استخراج البيانات والتلاعب بالنظام"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستكون مؤقتة.وأوضح أن أصحاب الحسابات الموثقة يمكنهم قراءة 6 آلاف تغريدة يوميا بحد أقصى، أما أصحاب الحسابات غير الموثقة فيمكنهم فقط قراءة 600 تغريدة، في حين لن تتمكن الحسابات الجديدة غير الموثقة إلا من قراءة 300 تغريدة يوميا.يشار إلى أن "تويتر" قررت من قبل المطالبة بامتلاك حساب في المنصة لرؤية التغريدات؛ إذ سيطلب من المستخدمين الذين يحاولون عرض المحتوى في المنصة التسجيل لإنشاء حساب، أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود بالفعل. (بترا)