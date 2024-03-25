الإثنين 25 آذار 2024
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"تيكتوكرز" عراقيان يتعرضان لمحاولة اغتيال (فيديو)

مسدس
مسدس

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تطبيق "تيك توك" بأخبار تعرض "التيكتوكرز" حسين وزوجته شاهندة، لمحاولة اغتيال رميا بالرصاص في العاصمة العراقية بغداد.

وقال حسين، في حديث لـ"السومرية": "نحن ممثلين على منصة تيك توك.. اتخذنا أنا وزوجتي هذه منصة لكسب الرزق من خلال التمثيل وعمل الاعلانات والبث المباشر".

وكشف أنه "في إحدى المرات وصلني تهديد على البث المباشر من شخص قال بالنص "غادر بغداد راح تقتل" لكني تجاهلت هذا التهديد ولم آخذه بعين الاعتبار لكوننا مسالمين ولا نملك عداء مع أحد.. لكن بعد عودتي مع زوجتي من العمل إلى المنزل تفاجئنا بوجود شخص كان بانتظارنا يرتدي كمامة سوداء وقبعة رأس سوداء أيضا ثم فتح نيران سلاحه علينا".


وأشار إلى أنه أصيب بـ6 رصاصات فيما أصيبت زوجته بـ3 كانت واحدة منها في عينها التي فقدتها، ورصاصة ثانية في أنفها الذي تهشم.

أما شاهندا فأكدت أنها "فقدت عينها اليمنى بعد موت العصب ولا حلول قد تعيد لهذه العين النظر لا حاليا ولا مستقبلا، كما أشارت إلى أن أنفها تهشم وهناك تشوه في جهة الوجه اليسرى وحتى العين اليسرى فالنظر فيها مستقبلا غير مضمون وبدأ يضعف من الآن".

وتابعت: "هنالك عجز كامل في وجهي". RT اضافة اعلان

 

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