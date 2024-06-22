تيك توك ينافس انستغرام بـ "وي"

في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي، أطلقت شركة «تيك توك» تطبيقاً جديداً لمشاركة الصور يُدعى «Whee».

اضافة اعلان

يهدف هذا التطبيق إلى توفير منصة للمستخدمين لمشاركة لحظاتهم الحقيقية مع الأصدقاء المقربين فقط، ما يجعله منافساً مباشراً لـ«إنستغرام».





التركيز على الأصدقاء المقربين

تروج «تيك توك» لتطبيق (وي) - (Whee) على أنه منصة لمشاركة الصور مع الأصدقاء المقربين فقط. ووفقاً لوصف التطبيق على متجر غوغل بلاي (Google Play)، فإن الهدف من التطبيق هو «التقاط ومشاركة الصور الحقيقية التي يمكن لأصدقائك فقط رؤيتها، ما يسمح لك بأن تكون على طبيعتك بشكل أكبر». يعتبر Whee «أفضل مكان للأصدقاء المقربين لمشاركة لحظات الحياة».





تصميم مألوف ووظائف مخصصة

تُظهر لقطات الشاشة لتطبيق (وي) Whee ميزات مثل محدد الرؤية للصور (visibility selector)، قائمة الأصدقاء للرسائل (friends list for messaging)، وتغذية المحتوى (content feed).

يتميز التطبيق بتصميم مألوف لمحبي «إنستغرام»؛ حيث يركز على تعزيز الاتصال بين الأصدقاء من خلال مشاركة الصور والتفاعل معها.





اختبار التطبيق في دول محدودة

يبدو أن «تيك توك» ما زالت تختبر التطبيق الجديد؛ حيث يتوفر حالياً بشكل رسمي على أجهزة أندرويد (Android) في «أكثر من اثنتي عشرة دولة»، لكنه غير متاح حالياً في السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يظهر التطبيق بعد على متجر تطبيقات أبل iOS. لم تقم شركة «تيك توك» أو الشركة الأم «بايت دانس» بالرد على طلبات التعليق على الفور.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس التطبيق الأول لـ«تيك توك» الذي يستلهم بعض الأفكار من «إنستغرام». في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بدأت الشركة بطرح تطبيق لمشاركة الصور يُدعى «تيك توك نوتس» (TikTok Notes).





عدد الزوار المتوقع

مع تزايد شعبية «تيك توك» واستمرار نجاحها في جذب المستخدمين، من المتوقع أن يجذب تطبيق Whee الجديد عدداً كبيراً من المستخدمين، خاصة في الفئة العمرية الشابة التي تميل إلى استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

قد يتراوح عدد الزوار المتوقع في الأشهر الأولى بين 10 و20 مليون مستخدم، وذلك بناءً على قاعدة مستخدمي «تيك توك» الواسعة والاهتمام المتزايد بمشاركة الصور الخاصة.





التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يحقق تطبيق «وي» (Whee) نجاحاً ملحوظاً في الأسواق التي سيتم إطلاقه فيها. قد يسهم هذا التطبيق في تعزيز مكانة «تيك توك» بأنها واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

إذا نجح «وي» في تلبية احتياجات المستخدمين لمشاركة الصور بخصوصية أكبر، فقد يصبح منافساً قوياً لـ«إنستغرام» وغيرها من التطبيقات المشابهة.



يمثل تطبيق «وي» (Whee) خطوة جديدة لـ«تيك توك» لتعزيز مكانتها في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي. من خلال التركيز على مشاركة الصور مع الأصدقاء المقربين فقط، يسعى التطبيق لتقديم تجربة فريدة تلبي احتياجات المستخدمين لمشاركة لحظاتهم الحقيقية بطريقة أكثر خصوصية.

سيكون من المثير متابعة كيفية استقبال المستخدمين لهذا التطبيق الجديد وتأثيره على مشهد وسائل التواصل الاجتماعي.



