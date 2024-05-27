 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ثغرة في تحديث آبل iOS 17.5 تطال الصور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت أبل عن سبب الخلل التقني في أجهزة آيفون، وآيباد الذي تسبب في ظهور مجموعة صور كان حذفها المستخدمون من قبل، وذلك بعد تحديث أجهزتهم إلى إصدار iOS 17.5 البرمجي.

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وأوضحت الشركة الأميركية أن الخلل الرئيسي المتسبب في المشكلة لم يكن في خدمة مزامنة الملفات، والصور iCloud، وإنما في قاعدة بيانات معطلة، مخزّنة داخل هواتف المستخدمين أنفسهم، وفق موقع "9to5Mac".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أصدرت أبل تحديثاً جديداً يحمل رقم iOS 17.5.1، لمعالجة الخلل التقني.


وللتأكد من حذف البيانات والصور المخزنة على أجهزة آيفون وآيباد بشكل كامل، نوَّهت أبل بأنه ينبغي للمستخدمين اتباع بعض الخطوات، ويتم هذا عبر التوجه إلى الإعدادات Settings، والانتقال إلى تبويب عام General، بعدها يتم الضغط على خيار النقل أو إعادة التعيين Transfer or Restore، ثم الضغط على حذف جميع المحتوى والإعدادات Erase All Content and Settings.


وأقرَّت الشركة بأنه بعد إجراء المستخدم للخطوات السابقة، سيتم حذف جميع البيانات المخزنة على هاتفه بالكامل، ولن يكون هناك مجالاً لعودتها مرة أخرى على ذاكرة الجهاز.
ولفتت أبل إلى أن هذه المشكلة "نادرة"، وقد أثَّرت في عدد قليل من المستخدمين، مشددة على أنه ليس لديها أي إمكانية  للوصول إلى صور أو فيديوهات المستخدمين.


تحديثiOS 17.5.1


 

جدير بالذكر أن تحديث iOS 17.5.1 لا يحذف الصور التي عاودت الظهور بعد تثبيت iOS 17.5، لذلك ينبغي على المستخدمين المتضررين حذفها يدوياً بالطريقة التقليدية، فبعد حذفها من معرض الصور، يمكن الانتقال إلى حافظة المحذوفة مؤخراً Recently Deleted، حيث ستبقى لمدة 30 يوماً، وبإمكان المستخدمين التخلص نهائياً من الصور المحذوفة عبر حذفها من داخل هذه الحافظة، ما يتيح لهم التخلص منها على جميع الأجهزة المسجلة بحسابات Apple ID الخاص بهم.


واقترح موقع "ماك رومرز" أن الخلل قد يكون ناتجاً عن "خطأ في الفهرسة، أو تلف في مكتبة الصور، أو مشكلة في المزامنة بين الأجهزة المحلية وصور iCloud".


وأشار إلى أنه في محاولة لحل مشكلة في المزامنة مع iOS 17.3، قد تكون أبل "تسببت دون قصد في حدوث مشكلة جديدة في المزامنة قد تتعلق بنسخ iCloud الاحتياطية".

 

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