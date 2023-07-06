ثمار "سنبلة" تتجدد في مبادرة "مكتبتي نور" بمدرسة إسكان ماركا

معتصم الرقاد

اضافة اعلان

من مطبخ صغير غير مستغل ومهمل، نجحت جهود هيئة تدريسية في مدرسة إسكان ماركا الأساسية المختلطة، في تحويله إلى مكتبة مدرسية بعنوان "مكتبتي نور مستقبلي"، ونفذت طريقة مبتكرة.هذه المبادرة من ثمار مبادرة "سنبلة"، وهي أحد المشاريع التشاركية بين المجتمع المحلي المتمثل بمؤسسة الجود للرعاية العلمية، ووزارة التربية والتعليم، وتقوم على مبدأ العمل والتفاني في العطاء والمبادرة لتفعيل منهجية التفكير خارج الصندوق والتي تصنع من العدم نجاحا وإبداعا.تقدم مؤسسة الجود أسلوبا منهجيا من التدريب المهني للمهارات الحياتية التي مكنت المعلمين من العمل بثقة وثبات على يد خبراء متخصصين بهذا المجال.وقد تحقق الهدف على أرض الواقع في مدرسة إسكان ماركا الأساسية المختلطة إحدى المدارس المشاركة في المبادرة، وذلك من خلال مشروع "مكتبتي نور مستقبلي"؛ حيث إن هذا المشروع هو تعبير واضح عن الابتكار، وذلك لأن هذه المدرسة هي مبنى مستأجر وصغير والعمل فيه هو تحد كبير.وقد ظهر هذا واضحا عندما قررت المعلمتان آيات هندي سفيرة "سنبلة"، التي حققت جائزة الفكرة المبتكرة في مشاركتها في العام الماضي في مشاريع "سنبلة"، والمعلمة المشاركة في فريق "سنبلة" الجديد جميلة أبو صلاح، بالتخطيط والبدء بتنفيذ المشروع، إذ بدأ التحدي لخلق مكان مناسب لإنشاء مكتبة مدرسية بمواصفات ابتكارية.وقد قدمت مديرة المدرسة رائدة مخيمر قيادة ودعما متناهيا في المساعدة لفريق العمل، وبعد التفكير والبحث دق جرس البداية الذي أعلن أن هذا المكان الذي سيكون نواة البداية هو مطبخ صغير غير مستغل ومهمل أحياناً يستخدم مخزنا، فعند النظر إليه للوهلة الأولى يظهر غير مفيد، لكن بالإصرار والتحدي تم تحويل هذا المكان الى مكتبة مدرسية بعنوان "مكتبتي نور مستقبلي" لكن بطريقة مبتكرة، وذلك لأنها تحتوي على العديد من المبادرات المختلفة.مكتبة مبادرة "سنبلة" ليست مكانا لتجميع الكتب، لا بل هي مكان يشع مبادرات متميزة ومختلفة:أولاها: مسرح الدمى المتنقل الذي يترجم القصص للصفوف الأولى، فهذه المكتبة تحتوي على دمى مميزة من صناعة الطلاب أنفسهم، وذلك من خلال ورشات الدمى التي تقدمها صانعة الدمى المعلمة آيات هندي للطلاب.ثانيا: المكتبة المتنقلة وهي مبادرة تنقل القراءة في مرافق المدرسة ككل من الساحة الى الصفوف والمختبر وغيرها والتي طبقتها وعممتها معلمة اللغة العربية المميزة جميلة أبو صلاح في حصص النشاط.ثالثا: المكتبة الالكترونية، وهي عبارة عن دروس محوسبة تم تجميعها من قبل معلمات المبادرة، لتكون في متناول جميع المعلمات والطالبات للاستفادة منها على "الداتا شو" في حصص النشاط وحصص الأشغال اليدوية.رابعا: مهرجان القراءة للصفوف الأولى والذي قدمت فيه "مكتبتي نور مستقبلي" الكتب المستخدمة لهذه الفعالية خلال الفصلين الأول والثاني.ومن الجدير بالذكر أن معلمات المبادرة قمن بالتعاون مع المكتبة الوطنية لتأمين الكتب للأطفال، فكان لهذا المشروع الأثر الكبير على الحالة النفسية للطلبة وزيادة دافعيتهم نحو القراءة، حيث شجعت المعلمات والطالبات على عمل ركن للقراءة في كل غرفة صفية وأصبحت مكتبة إسكان ماركا الأساسية ثقافة تنشر العمل بجد ومحبة، وهذا دليل واضح على نجاح مبادرة "سنبلة" في نشر العمل الإبداعي المثمر.