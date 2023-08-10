الخميس 10 آب 2023
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جمعية الشهابية تحصل على جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي

جمعية الشهابية تحصل على جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي
جمعية الشهابية تحصل على جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي
حصلت جمعية الشهابية الخيرية في محافظة الكرك على المرتبة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي لعام ٢٠٢٣ عن فئات المؤسسات  حيث تنافست هذة الجمعية مع عدد كبير من جمعيات ومؤسسات العمل الخيري التطوعي وكانت هذه الجائزة تقديراً للاعمال والجهود الخيرية  التي قامت ولازالت تقوم بها الجمعية من خدمات لأهل المنطقة.اضافة اعلان

وأقيم احتفال يوم الثلاثاء من قبل أهالي المنطقة بتنظيم من الهيئة الإدارية للجمعية برئاسة معن الشمايلة بحضور  العين الدكتور ابراهيم الطراونة و محافظ الكرك والاجهزه الامنيه ومدراء الدوائر الحكوميه في المحافظه.

وقال الدكتور الطراونه بإن دعوتي على الاحتفال الذي اقيم اول امس الثلاثاء جاء  من اهالي البلده وبتنظيم من الهيئة الادارية للجمعية وسعدت جدا بحصول جمعية الشهابية الخيرية  على جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي للعام الحالي وهذا يدل على أن لدينا جمعيات خيرية تهتم بشكل جدي و كبير في 
تعزيز التنمية المجتمعية وتساهم في توفير الدعم والمساعدات للفئات الضعيفة والمحتاجة، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الوعي والتثقيف واضاف تعتبر الجمعيات الخيرية شريكًا أساسيًا في بناء مجتمع أفضل وأكثر تكافلًا وتضامنًا وهذا يحسب للجهات الداعمة لهذه الجمعية و الجهات الإدارية في المحافظة التي تكثف جهودها لتكون يدا واحدة في العمل الانساني والمسؤولية الاجتماعية.

بدوره أكد رئيس الجمعية معن الشمايلة ان جمعية الشهابية الخيرية تلعب دورا حيويا في تعزيز الوعي والتنمية المجتمعية في محافظة الكرك وحصولها على الجائزة يعد حافزا اكبر  لتكثيف الجهود التي تبذلها الجمعية وكادرها بما يخص الأعمال الإنسانية في المجتمع المحلي والبحث عن الدعم المناسب لتوفير احتياجات لأكبر عدد من المحتاجين والفقراء.

يذكر أن الجمعية تأسست عام 1969وحتى عام 2017 حيث كانت الانطلاقة الذهبية للجمعية مع هيئة إدارية جديدة ومجموعة من الشباب والشابات الذين كانوا حريصين على العمل فيها.

ولديها عدد من الأفكار والنشاطات المهمة التي ساهمت في تنمية المجتمع المحلي.
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