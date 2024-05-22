 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جوهانسون تقاضي أشهر شركات الذكاء الاصطناعي بسبب صوتها

الممثلة سكارليت جوهانسن
الممثلة سكارليت جوهانسن

لوّحت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، بمقاضاة شركة الذكاء الاصطناعي الشهيرة OpenAI بحجة أن الشركة استخدمت صوتها في خدمة "تشات جي بي تي" دون إذنها.

اضافة اعلان


وزعمت  جوهانسون أن شركة الذكاء الاصطناعي نسخت صوتها، بعد أن رفضت منح مديرها التنفيذي، سام ألتمان، الإذن باستخدامه في برامج الشركة، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.


وقالت نجمة هوليوود في بيان، الاثنين، إن ألتمان، طلب منها في سبتمبر الماضي، أن تسمح لهم باستخدام صوتها في نظام محادثات "تشات جي بي تي" الخاص بالشركة، لكنها رفضت منحه الإذن".


وأوقفت شركة OpenAI الأحد، خدمة سكاي فويز التي تتضمن الصوت مثار الجدل، معلنة أن عملية اختيار الأصوات المستخدمة في "تشات جي بي تي" تمت بعد اختبارات وتدقيق شديد، لأكثر من 400 شخص تقدموا للحصول على الوظيفة.


ويشير مختصون إلى أن أحد الأصوات المستخدمة في برامج "تشات جي بي تي" يحمل تشابها غريبا مع شخصية جسدتها جوهانسون في فيلم الخيال العلمي الرومانسي "Her" عام 2013، حين أدت صوت مساعد الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء.


وقالت جوهانسون في بيانها، "عندما سمعت الصوت الذي تم إصداره، شعرت بالصدمة والغضب وعدم التصديق من أن ألتمان سيستخدم صوتا مشابها بشكل مخيف لصوتي، لدرجة أن أقرب أصدقائي ووسائل الإعلام لم يتمكنوا من معرفة الفرق".


ودافع ألتمان في بيان، الاثنين، عن شركته، وقال إن "الصوت المستخدم في "تشات جي بي تي" لم يكن المقصود منه أن يشبه صوت جوهانسون".


وأشارت الشركة الناشطة في الذكاء الاصطناعي إلى أن الصوت المستخدم لممثلة أخرى، وليس تقليدا لصوت جوهانسون. ولم تذكر الشركة اسم الممثلة، وقالت إن ذلك "يعود لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وتواجه شركة OpenAI دعاوى قضائية رفعها عدد من المؤلفين والفنانين وشركات الإعلام بزعم أنها تستخدم موادهم

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صوة تعبيرية

هل الذكاء الاصطناعي قادر على الخداع؟.. بحث يكشف ذلك

11 أيار 2024
OpenAI

دعوى قضائية على تشات جي بي تي",. لهذا السبب

30 نيسان 2024
اقرأ أيضا
عروسان داخل مكعب جليدي

آخر صيحات مراسم الزفاف.. ظهور العروس داخل مكعب جليدي!

منذ22 ساعة
لابتوب

نصائح قبل بيع اللابتوب.. هذا ما عليك فعله للحفاظ على خصوصيتك

منذ24 ساعة
صدمة كهربائية بسبب شاحن الهاتف

بسبب الهاتف.. صدمة كهربائية كادت أن تودي بحياة مراهق أمريكي

20 أيار 2024
المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف

ما حقيقة تنبؤ ليلى عبد اللطيف بسقوط مروحية الرئيس الإيراني؟ (فيديو)

20 أيار 2024
"البرج الأبيض" في الأردن . . محطة بريد الحمام الزاجل الأشهر في الشرق الأوسط

"البرج الأبيض" في الأردن . . محطة بريد الحمام الزاجل الأشهر في الشرق الأوسط

19 أيار 2024
1-1709488

فضيحة تضرب مياه بيرييه المعدنية لتلوثها ببكتيريا "الفضلات"

19 أيار 2024
افكار و مواقف

غزة والانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن حرب السرديات

ماهر أبو طير |اليوم

نريد حراكا مشابها في ساحتنا الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

الإجازة دون راتب!

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين الهيئة والديوان.. نصف مليون تائه

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ23 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلوان القرض

حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy
 