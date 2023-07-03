الإثنين 03 تموز 2023
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حارق القرآن خائف على نفسه ويوجه نداء عبر مواقع التواصل (فيديو)

حارق القرآن
حارق القرآن
انتشر فيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي، للعراقي سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في السويد في أول أيام العيد، أعرب فيه عن خوفه على نفسه، محملا السويد مسؤولية أمنه وحياته.اضافة اعلان

خائف على نفسه.. حارق القرآن في السويد يوجه نداء عبر مواقع التواصل (فيديو)العراق يتحرك ضد حارق القرآن في السويد لاسترداده ومحاكمته
وقال موميكا في الفيديو: "حمل السويد مسؤولية أمننا وحياتنا لأن هناك تهديدات حقيقية دولية".

من جهتها عبّرت الحكومة السويدية عن إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث قالت إن "ما قام به عمل معادي للإسلام".

وجاء البيان السويدي أمس الأحد، في موقف أتى بعد ساعات قليلة من دعوة منظّمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها في جدّة بالسعودية، أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وقالت الخارجية السويدية في بيان إنّ "الحكومة تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين".

وأضافت الوزارة: "إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستورياً في السويد.


RT

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