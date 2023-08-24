الخميس 24 آب 2023
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حاضنة أعمال إنجاز تنظم فعالية لربط الشركات الناشئة بفرص استثمارية

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حاضنة أعمال إنجاز تنظم فعالية لربط الشركات الناشئة بفرص استثمارية
نظمت حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP فعالية لتشبيك الشركات الناشئة مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في الأردن، وتأتي هذه الفعالية ضمن الشراكة التي تجمع الحاضنة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، ولجنة اللإنقاذ الدولية (IRC).اضافة اعلان

وقد أتاحت هذه الفعالية الفرصة للشركات الناشئة على التواصل البناء من خلال عرض مفهوم عمل شركاتهم الناشئة  على المستثمرين  ومقدمين الخدمات وذلك بهدف بناء علاقات مستقبلية مع القطاع الخاص والاطلاع على منظومة الخدمات المتوفرة لدعم ريادة الأعمال،شركاتهم الناشئة  في مراحل النمو المختلفة.

وشارك في الفعالية أكثر من 55 شركة ناشئة، تمثل مختلف القطاعات منها تكنولوجيا التعليم والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة المائية وغيرها من القطاعات.  كما شارك في الفعالية أكثر من 15 جهة من مقدمي الخدمات من القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات التسويق، وقطاع التعليم، وقطاع التمويل.

حيث قامت حاضنة أعمال إنجاز بتقديم برنامح متخصص لتطوير الشركات الناشئة  لتحسين جاهزيتهم للنمو والتحقق من قدرة شركاتهم على  المنافسة وبيع منتجاتهم وخدماتهم في الاسواق لتحقيق مردود مالي.  وقد تم تقديم هذة الخدمات من قبل مرشدين ومدربين من ذوي الكفاءات العالية.

ومن الجدير ذكره بأن حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP تأسست في عام 2018 لتكون جزء من منظومة ريادة الأعمال في الأردن، وتساهم في توفير  مساحات ومكاتب عمل مشتركة للمشاريع والشركات المحتضنة، بالإضافة إلى توفير التدريب والارشاد والاستشارات والتوجيه والخدمات اللازمة لتأسيس ونمو الشركات الناشئة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين لإيجاد بيئة معرفية تكاملية، وتوفير فرص استثمارية لهم.

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