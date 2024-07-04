حالة صحية نادرة.. تركي يضحك باستمرار (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، حالة صحية نادرة، لرجل تركي لا يستطيع التوقف عن الضحك.



وظهر علي توتار، البالغ من العمر 42 عاما في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة، وكان يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.



وقال إن حالته هذه، والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.-(RT)



😂 Adana’nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal’ın “Gülen Adam” filmi gerçek oldu.



▪️ 42 yaşındaki lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için kendisine cenazelere gitmeyi yasakladı. pic.twitter.com/ETVse3MxBb