 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة صحية نادرة.. تركي يضحك باستمرار (فيديو)

تركي يضحك باستمرار
تركي يضحك باستمرار

وثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، حالة صحية نادرة، لرجل تركي لا يستطيع التوقف عن الضحك.

 

وظهر علي توتار، البالغ من العمر 42 عاما في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة، وكان يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.

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وقال إن حالته هذه، والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.-(RT)

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