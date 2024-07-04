حاول قتله.. «لعبة افتراضية» تدفع شاباً لقطع 1600 كيلو للانتقام من منافسه

شق شاب طريقه لقتل آخر عندما سافر من نيوجيرسي إلى فلوريدا لمهاجمته بمطرقة، بسبب نزاع نشأ في لعبة عبر الإنترنت.



واتهم إدوارد كانغ، 20 عاما، بمحاولة القتل من الدرجة الثانية والسطو المسلح باستخدام قناع، وفقا لسجلات محكمة مقاطعة ناسو، وتم اعتقاله في وقت مبكر من صباح الأحد 23 يونيو.

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واعترف بيل ليبر، عمدة مقاطعة ناسو، خلال مؤتمر صحفي لاحقا أن القصة غريبة برمتها، مشيرا إلى أن دوافع الرجل ليست واضحة تماما.



ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ليبر قوله إن كانغ والضحية، وهو شاب آخر في نفس عمر كانغ، لم يلتقيا قط في الحياة الواقعية، لكنهما لعبا لعبة خيالية من العصور الوسطى للعب الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. وأنه بعد عدة أدوار لعب كما يبدو، قام كانغ بحجز مقعد طائرة من نيوارك بولاية نيوجيرسي إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا يوم الخميس، بعد أن أخبر والدته أنه سيزور صديقًا التقى به أثناء لعب لعبة فيديو. ولم يذكر المسؤولون كيف علم كانغ بمكان إقامة الضحية، مشيرين إلى أنه عند وصوله، استقل سيارة أجرة إلى فندق في فرناندينا بيتش، على بعد نحو 50 كم شمال جاكسونفيل، ثم اشترى مطرقة من متجر أجهزة محلي.



بعدها ذهب كانغ إلى منزل الضحية في فرناندينا بيتش، والذي تبين أنه كان مفتوحًا، نحو الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد، وكان حينها الضحية يخرج من غرفة نومه عندما واجهه كانغ، بضربة مطرقة على رأسه. ولحسن حظ الضحية استجاب زوج والدته للمساعدة وساهم في كبح جماح كانغ حتى وصول الشرطة.



وقال مسؤولون إن الضحية أصيب بعدة جروح في الرأس لا تعتبر مهددة للحياة.

بدوره اعترف كانغ للمحققين، بمجرد احتجازه، أن الضحية «شخص سيئ على الإنترنت» دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.



أما العمدة ليبر فأكد من جهته «أنه سوف يمر وقت طويل قبل أن يلعب (كانغ) ألعاب الفيديو مرة أخرى». وكالات