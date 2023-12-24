الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حاول قتل ضيفه لأنه أكل كل سندويشات التاكو

تاكو
ساندويش التاكو

اتُهم رجل من ولاية فرجينيا الغربية بمحاولة قتل ضيفه متهماً اياه بأنه "أكل كل سندويشات التاكو".

 
وتم القبض على ديل لين مارتن، 53 عامًا، من مورجانتاون، يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهمة محاولة القتل، وفقًا لسجلات الحجز عبر الإنترنت لقسم الإصلاحيات وإعادة التأهيل في فرجينيا الغربية.

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وأفادت قناة  WBOY-TV  أن نواب مكتب عمدة مقاطعة مونونجاليا وشرطة ولاية فرجينيا الغربية استجابوا يوم الإثنين لمنزل في مورجانتاون بعد تلقي بلاغ حول نزاع.


ووفقًا لشكوى جنائية، غضب مارتن من ضيفه وصديقته لأنهما كانا "يأكلان كل سندويشات التاكو"، وفقًا لصحيفة دومينيون بوست.

 

وأخبر الضحايا السلطات أن مارتن جلب بندقية نصف آلية عيار 22 من غرفة نومه وأطلق النار منها فيما هرب الضحيتان بعد رؤيتهما البندقية. وأصابت رصاصة الدرج وفقا للشرطة.

 

وذكر شاهد على الحادثة أن مارتن “اتصل به في وقت سابق من المساء” وقال: "لقد أطلقت عليه النار للتو، مضيفا أنه على استعداد "لتفجير رأس" الرجل.


وعثرت الشرطة لاحقا في مكان الحادث على السلاح الناري و"غلاف قذيفة مستهلكة" في حين "اخترقت اثنتين على الأقل من الطلقات جدار المنزل نحو الجدران الخارجية"، بحسب المحطة التلفزيونية.


وذكرت صحيفة دومينيون بوست أن مارتن محتجز في السجن الإقليمي الشمالي المركزي بكفالة قدرها 100 ألف دولار.

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