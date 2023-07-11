الثلاثاء 11 تموز 2023
النسخة المطبوعة

حتى لا تعتبر سرقة.. احذر هذه التصرفات عند التسوق

احذر هذه التصرفات عند التسوق
احذر هذه التصرفات عند التسوق
قد تكون على عجلة من أمرك وتقصد "السوبر ماركت" لإجراء عملية شراء صغيرة، دون استخدام عربة أو سلة التسوق. لكن سرعان ما تمتلىء يداك بالخبز والحليب والزبدة والشوكولاته وغيرها. وقد تصل إلى باب الخروج من المحل التجاري وأنت تضع رقائق البطاطا في حقيبة الظهر أو في الحقيبة التي أحضرتها معك. ولكن هل مسموح لك فعل ذلك، أم أنك تعتبر "سارقا"؟اضافة اعلان

 
نقلا عن صحيفة "أوغسبورغ ألغماينه" الألمانية، ينظم القانون الجنائي (StGB) جريمة السرقة بموجب الفقرة 242. و بحسب الجملة الأولى من هذه الفقرة فإن"كل شخص سلب شيئا قابلا للتحريك من شخص آخر بقصد الاستيلاء غير المشروع عليه لصالحه أو للغير، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بالغرامة".

ولكي يتم اعتبار مثل هذا العمل "سرقة"، لا يشترط أن تتم العملية بنجاح، بل مجرد المحاولة يعاقب عليها.

وفق وزارة البيئة وحماية المستهلك في ولاية بافاريا، لا يسمح بوضع بضائع "السوبر ماركت" بداخل الحقيبة الشخصية، لأن ذلك يعتبر "سرقة". والسبب هو أن الزبون في هذه الحالة يأخذ بضائع غير مدفوعة الثمن والتي لا تزال في ملكية المتجر.

ووفق مكتب المحاماة "سعيد"، فإن الأمر لا يتعلق دوماً بالسرقة عندما يتم نقل البضائع خارج "السوبر ماركت" بداخل الحقيبة الشخصية. لهذا عند استخدام عربة أو سلة التسوق المفتوحة، في هذه الحالة ، "لا توجد عادة مصادرة أو سرقة، لأنها تبقى تحت نظر مالك السوبر ماركت".

ولكن الوضع يختلف بالنسبة للحقائب القماشية أو حقيبة الظهر أو غيرها من الحقائب المغلقة بشكل كلي أو شبه المغلقة. لأنه في هذه الحالة لم يعد مالك "السوبر ماركت"  قادراً على رؤية البضائع. وفي معظم هذه الحالات، وفق شركة المحاماة "سعيد"، يمكن الحديث عن جريمة "سرقة" لأن العناصر الموضوعية للسرقة مكتملة بالفعل.

في المقابل نص القانون على وجوب وجود نية، أي أن الجاني يجب أن يكون قد تصرف بقصد اعتبار الفعل "سرقة". فوفق مكتب المحاماة "سعيد"، إذا كان الزبون يرغب في دفع ثمن البضاعة، على الرغم من وصولها إلى باب الخروج في حقيبة الظهر، فلا يوجد في هذه الحلة "نية" للسرقة.

وإذا ما تمت إحالة مثل هذه القضية إلى المحكمة، وفق مكتب المحاماة "سعيد"، فغالبًا ما يتم استخدام الحقائق الموضوعية للقضية للإشارة إلى النية. من أجل تجنب هذه المشكلة، عادة ما يتدخل المحققون في المتجر فقط بعد الخروج. إذا دفعت ثمن البضائع من حقيبة الظهر أو الحقيبة القماشية بالطريقة العادية، فلا داعي للخوف. 

وفق وزارة البيئة وحماية المستهلك في ولاية بافاريا، يُحظر أيضاً فتح واستهلاك البضائع في "السوبر ماركت". إذ يعتبر ذلك  "سرقة" أيضا. وفي حال كنت تشعر بالعطش أو الجوع، يمكنك أخذ إذن مدير المتجر مسبقًا حتى تُعامل بحسن نية، حسب الوزارة.

وينطبق الأمر نفسه على استخدام حقيبة خاصة بك في" السوبر ماركت" بدل سلة أو عربة التسوق. من الضروري أن تسأل في البداية عما إذا كان من المقبول نقل البضائع إلى منطقة الدفع بداخل حقيبتك القماشية أو حقيبة الظهر الخاصة بك.

-دوتشيه فيليه
istockphoto-185065945-612x612

برغم انتهاء تاريخ صلاحيتها.. ما هي الأغذية التي يمكنك تناولها؟ 10 تموز 2023

الصين

ما قصة الأب الصيني الذي وصل لابنه المختطف بعد 22 سنة بحث عنه؟ 10 تموز 2023

لبنانية طلبت الطلاق فخسرت حياتها

خنقها ورمى الجثة.. لبنانية طلبت الطلاق فخسرت حياتها 10 تموز 2023

ماكدونالز

لهذا السبب.. ماكدونالدز تتوقف عن استخدام الطماطم في الهند 10 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معاناة التضخم في الهند لا تختصر فقط على أسعار الطماطم حيث كافح المستهلكون من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخرى أبرزها الحليب والتوابل.

لهذا السبب.. "ماكدونالدز" تضطر لإلغاء الطماطم في البرغر بالهند

منذ4 ساعة
عشرات الطلاب تظاهروا في قطاع غزة تنديدا بإحراق المصحف الشريف (الأناضول)

الكويت تقرّر طبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

منذ4 ساعة
heatdome2

في ظل موجة الحر الحالية.. ماهي القبة الحرارية وما أثرها على البشر؟

منذ5 ساعة
best-smartwatches-for-kids-tout-858482f6463a4780be5ba918f51b9a19

الجزائر توقف رجلا يمتلك ساعة ذكية لهذا السبب!

منذ7 ساعة
threads-1688707915 (1)

ثريدز "يطيح" تشات جي بي تي في 5 أيام

منذ8 ساعة
dominoes-58a6f3a95f9b58a3c919f3ef

ألعاب تساعد الأطفال على بناء مهارات حسابية أقوى

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

خطة إسرائيل للحدود مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة في النمو الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

مأزق السلطة وتقويتها

سميح المعايطة |اليوم

الحزب في الأردن أسير اثنين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات | منذ19 ساعة
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
 