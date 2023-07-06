الخميس 06 تموز 2023
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حدث فلكي "لا يصدق" سيحدث السبت

حدث فلكي "لا يصدق" سيحدث نهاية الأسبوع
حدث فلكي "لا يصدق" سيحدث السبت
في لحظة محددة في نهاية هذا الأسبوع، سيتمكن 99% من سكان العالم تقريبا من رؤية ضوء الشمس في السماء في نفس الوقت.

وفي حين أن هذا قد يبدو مستحيلا، باعتبار أنه عندما يواجه أحد جانبي الأرض الشمس ويكون في النهار، فإن الجانب الآخر تغيب عنه الشمس ليشهد الظلام.اضافة اعلان

ووجد موقع timeanddate.com الإلكتروني للمنطقة الزمنية أن معظم سكان العالم يتلقون بالفعل درجة معينة من ضوء الشمس في نفس اللحظة من كل عام.

ويوصف يوم 8 يوليو بأنه "اليوم المثالي"، عندما يبدأ الفجر في الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت غرينتش على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية بينما ما يزال الغسق في شرق وجنوب شرق آسيا، وهذا العام لا يختلف.

وظهر هذا الادعاء لأول مرة منذ ثلاث سنوات على منشور في مدونة Reddit، حيث شارك المستخدم GiddySwine صورة من خريطة العالم ليلا ونهارا، مدعيا أن 99% من سكان العالم كانوا بين الفجر والغسق يوم 8 يوليو في الساعة 11:15 بالتوقيت العالمي المنسق.

وزعمت تدوينة منتشرة على نطاق واسع على "تويتر" أن 99% من سكان العالم سيتعرضون لضوء النهار في تلك اللحظة.

ويمكن من خلال الصورة التي نشرها موقع timeanddate.com، معرفة أن معظم مناطق العالم الأكثر اكتظاظا بالسكان تتلقى بعض ضوء الشمس في الوقت المعني، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا ومعظم آسيا.

والمناطق الكبيرة الوحيدة التي لا يغطيها ضوء النهار هي أستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من جنوب شرق آسيا والقارة القطبية الجنوبية.

وزعم موقع Timeanddate.com أنهم قاموا بحساب الأرقام ووجدوا أن نحو 7.7 مليار شخص سيحصلون على درجة معينة من ضوء الشمس في ذلك الوقت واليوم بالذات.

وللقيام بعملياتهم الحسابية، دمج  المشرفون على الموقع بيانات الشمس لموقع الويب مع بيانات السكان لعام 2022 من مركز شبكة معلومات علوم الأرض الدولية.

وكشفت الأرقام أنه في الوقت الحالي، كان الوقت ليلا لما يقل قليلا عن 80 مليون شخص.

وترك هذا نحو 7.7 مليار شخص تقريبا، أي 99%، على جانب الكوكب الذي تضيئه الشمس.

وأكثر من 6.4 مليار شخص كانوا في النهار، بينما كان أكثر من 1.2 مليار شخص يشهدون الشفق.

لذلك، مع حصول 83% منا على ضوء الشمس المباشر و16% على ضوء الشمس غير المباشر، فإن الادعاءات صحيحة إلى حد ما.

وعلى الرغم من أن صباح السبت سيكون اللحظة التي سيشهد فيها غالبية سكان الأرض تقريبا نوعا من ضوء النهار في وقت واحد، فلن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك في عام 2023.

وبحسب موقع timeanddate.com، هناك نافذة مدتها 60 يوما عندما يمكن فيها لـ99% من سكان العالم مواجهة ضوء النهار في نفس الوقت. وتبدأ هذه الفترة في 18 مايو وتستمر حتى 17 يوليو، مع اختلاف لحظة السطوع الدقيقة ببضع دقائق كل يوم.
RT
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