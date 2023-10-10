"حديقة الحيوان" الأردني يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان البحرين

اضافة اعلان

فاز فيلم التحريك الأردني القصير "حديقة الحيوان" للمخرج طارق ريماوي بجائزة أفضل فيلم تحريك قصير ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي التي اختتمت فعالياتها.وسبق للفيلم المشاركة في حوالي عشرين مهرجانا دوليا، من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك. كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي، ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو.وتنطلق الأحداث عندما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته.وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب، ورغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.وتلقى الفيلم دعما من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ.والفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات، وشركة الإنتاج (ستديو نايس كرييتف StudioNICE Creative)، فيما تتولى شركة "ماد سولوشينز" مهام توزيع الفيلم في العالم العربي. -(بترا)