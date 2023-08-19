حفل زفاف جماعي في إربد نهاية أيلول

أحمد التميمي

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تنظم جمعية العفاف الخيرية، بالتعاون مع جمعية تماسك الأسرة، حفل زفاف جماعي في مدينة إربد نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وقال رئيس جمعية العفاف الخيرية الحاج حمدي الطباع "إن هذا الحفل يأتي استمرارا للحفلات السابقة التي نظمتها الجمعية، حيث نظمت حتى الآن 33 حفلا جماعيا".وأضاف "أن هذه الحفلات تهدف إلى مساعدة الشباب على الزواج وتقليل التكاليف وتقديم صورة إيجابية عن المجتمع الأردني في تعاونه وتكافله".وبين الطباع، أن مسؤولية تيسير الزواج هي مسؤولية جماعية وأن بناء الأسرة على أسس سليمة والمحافظة على استقرارها وديمومتها من أولويات جمعية العفاف الخيرية، وهي مهمة كبيرة بحاجة إلى دعم المجتمع ومؤسساته في جميع المجالات.ومن جانبه، بين مدير جمعية العفاف مفيد سرحان، أن تنظيم هذا الحفل في مدينة إربد يأتي تسهيلا على الشباب والأهالي، مؤكدا أن حفلات الجمعية السابقة شارك فيها عرسان وعرائس من مختلف المحافظات.وقال سرحان "إنه يمكن للراغبين بالمشاركة في هذا الحفل مراجعة مكتب جمعية تماسك الأسرة في مدينة إربد أو مكتب جمعية العفاف لتقديم طلب المشاركة حيث ستقوم لجنة مشتركة بدراسة الطلبات".وأضاف سرحان "أن هذا الحفل ستستضيفه مشكورة قاعات اربيلا في مدينة إربد مساهمة من إدارتها في دعم فكرة الأعراس الجماعية وتشجيع الشباب على الزواج".وحول ما تقدمه الجمعية للمشاركين، قال سرحان "إن الجمعية تتكفل بجميع نفقات الحفل وتقديم الضيافة للمدعوين وتقديم غرف نوم للعرسان وجهازات العرائس وفساتين السهرة وبدلات العرسان ونقوط يقدمه مشكورا البنك الإسلامي الأردني للعرسان والعرائس. كما ستنظم الجمعية دورة تثقيفية للمشاركين في الحفل".ودعا سرحان، المؤسسات والمواطنين، وخصوصا في محافظة إربد، إلى المساهمة في تقديم الهدايا النقدية والعينية التي تشمل الأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها من مستلزمات العرسان وبيت الزوجية ومستلزمات الحفل واحتياجاته، ليكون حفلا وفرحا يليق بعروس الشمال وأهلها ويؤكد أصالة المجتمع الأردني.وبين سرحان أن الجمعية أقامت حفل زفاف جماعيا في مدينة إربد العام 1997، بمشاركة 22 عريسا وعروسا، وأن ذلك الحفل استضافته مشكورة بلدية إربد.