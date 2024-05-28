 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حقائب السفر الحمراء تشحن للطائرة أولاً.. هل هذا صحيح؟

حقيبة سفر
حقيبة سفر

بينما تتصفح تيك توك ربما صادفك أحد الفيديوهات يقول إن  حقائب السفر الحمراء تشحن للطائرة أولاً. إذ انتشرت فيديوهات شاهدها الملايين تظهر حقائب حمراء يتم تحميلها لمقصورة الشحن مجتمعة، وأخرى تتحدث عن أن اللون اللافت للحقائب الحمراء يمكن رؤيته في ظلام مخزن الطائرة.

حقائب السفر الحمراء في الطائرات

تقول هذه النظرية إن الحقائب تُحمّل أولاً لكي لا تُترك "خلف الموظفين عند التفريغ"؛ لأنها ذات ألوان زاهية مميزة.

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أحد الفيديوهات التي تتحدث عن هذه النظرية شاهدها 75 مليون شخص، وفيديو آخر شاهده 11 مليوناً، وغيرها شاهدها مئات الآلاف، وربما دفع هذا البعض للاعتقاد أن امتلاك حقيبة سفر حمراء اللون سيجعلها تحظى بمعاملة خاصة.

إذ تحدث بعض مستخدمي تيك توك عن أن هذا الأمر مقنع؛ كون من الأسهل تمييز الحقائب الحمراء عندما تدخل المقصورة أولاً وبقيت في الخلف بجانب الجدران، لذلك عند تحميل الحقائب، سيسهل على الموظفين ملاحظة أي حقائب متبقية في الزوايا المظلمة.


لكن هذه النظرية تعني أن الحقائب الحمراء ستُفرغ في الأخير، ما يجعل مالكي هذه الحقائب ينتظرون وقتاً أطول في استلام الأمتعة.


كما أظهر بعض المستخدمين اقتناعهم بالفكرة وتحمسهم لشراء حقائب حمراء اللون، لتكون لها أولوية التحميل والشحن. لكن هل هذا الأمر صحيح؟

هل حقائب السفر الحمراء تشحن للطائرة أولاً؟

وصفت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM الادعاءات حول أن  حقائب السفر الحمراء تشحن للطائرة أولاً بأنها "غير منطقية" في رد نُشر على تيك توك، وقال الموظف الذي كان يحمّل الحقائب في الفيديو، إنه "لا يهم" لون الحقيبة التي تسافر بها.


فيما قال متحدث باسم الجمعية الدولية للنقل الجوي لموقع Simple Flying إن الفيديو الأصلي "تم صنعه بشكل متعمد لتضليل أو تقديم معلومات خاطئة".


وذكر موقع الأخبار الجوية أيضاً أنه لا يوجد ببساطة ما يكفي من الوقت أو المساحة لفرز الأمتعة حسب اللون، وقال أيضاً إنه يمكن تأخير الحقائب الحمراء بنفس القدر مثل الألوان الأخرى.


بينما كتب مستخدم في Reddit، زعم أنه يعمل كعامل تحميل حقائب لمدة نصف عقد: "إذا كنا قد أخذنا الوقت والجهد الذهني لتحميل الحقائب بناءً على اللون، لكنت لا أزال أحمل الرحلات من عام 2015″، وذلك حسب ما نقله موقع صحيفة The New York Post الأمريكية.


كيف يتم فرز حقائب السفر؟

وفقاً لمقال نشر في HuffPost عام 2015، يتم توزيع الأمتعة في مقصورة الشحن بناءً على الوزن، وليس حتى بناءً على وقت تسجيلها عند وكيل المكتب.


إذ قال ممثل من شركة Delta Airlines في ذلك الوقت للموقع، إنه خلف الكواليس، يتم عادةً تصنيف الحقائب في "حاويات" أو صناديق يتم وزنها وتنظيمها حسب الوزن من أجل موازنة الوزن على الطائرات ذات الهيكل العريض، أو الطائرات ذات الممرين.


وهذا يعني أيضاً أنه لمجرد أنك كنت من أوائل الركاب الذين قاموا بتسجيل حقائبهم للرحلة، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنك ستستلم الأمتعة في الأخير.


أما في الطائرات ذات الهيكل الضيق، فيستخدم العمال طريقة "التحميل الفضفاض"، والتي لا تشمل الحاويات. بدلاً من ذلك، يتم تحميل الأمتعة بالترتيب الذي تم تخزينها به في منطقة الانتظار قبل نقلها إلى الطائرة لتحميلها عبر حزام ناقل.


فيما استبعد موقع Newshub النيوزيلندي أن يكون لدى موظفي شركات الطيران أو المطارات الوقت لفرز الأمتعة حسب اللون ثم تحميلها على الطائرة حسب لونها.


إذ قالت كيت بوير، المدير العام للمطارات في شركة طيران نيوزيلندا: "بينما قد نعجب باختيارك لون الحقيبة، فإن هذا ليس شيئاً نأخذه في الاعتبار عند تحميل طائراتنا".


"لتقديم راحة إضافية للعملاء، قمنا العام الماضي بطرح ميزة تتبع الأمتعة في تطبيق Air NZ. هذا يسمح للمستخدمين بتتبع الحالة الأخيرة المسجلة لحقائبهم أثناء انتقالها من المطار إلى الطائرة ثم وصولها إلى وجهتها".

 

فيما نقلت صحيفة Daily Mirror البريطانية تعليقات مستخدمين تتحدث عن تحميل الحقائب المحلية لوجهة الطائرة أولاً، ثم حقائب الترانزيت، وأخيراً الحقائب الهشة وحقائب الانتظار.


ولكن رغم أن لون حقيبتك لن يغير احتمالية تركها على الطائرة عند السفر، قد ترغب في اختيار أي لون غير الأسود إذا كنت تريد أن يكون من الأسهل العثور عليها في حال ضياعها.

 

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لماذا رسوم حقائب السفر أعلى من تذكرتها على متن الطائرة؟ 

 


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