حمدي المناصير و"المغير راحوب" في أمسية تراثية ضمن صيف الأردن بمادبا

أحمد الشوابكة

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أحيا الفنان الأردني حمدي المناصير أمسية غنائية أقيمت أول من أمس، في ملعب عماد الدين زنكي بمدينة مادبا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن للعام الحالي ( 2023).وشهدت الفعاليات التي أدارها الزميل فلاح القيسي، حضوراً جماهيرياً كبيراً وعددا من المسؤولين.واستهل المناصير وصلته الغنائية بتحية الجمهور؛ حيث قدم عدداً من أغانيه الخاصة، منها: "لا تغمزيني بعينك"، و"تلعب بقلبي"، إضافة إلى باقة من أغانات التراث والفلكلور الأردني، التي أمتعت الجمهور الذي تفاعل معها وسط تصفيق حار.وأدخل المناصير الأجواء الحماسية والتفاعلية للجمهور من خلال الطابع الغنائي الذي قدمه من الأغاني الشعبية والدبكات، والهجيني والسامر والدحية التي زادت حماس الجمهور طيلة الأمسية الغنائية.واستمرت فقرته لأكثر من ساعة قدم خلالها مجموعة من أغانيه التي تميز بها خلال مشواره الفني.ويجيد المناصير الألوان الغنائية كافة، من خلال أعماله الفنية، وبخاصة الأغاني التراثية والوطنية التي لاقت إعجاب الجماهير من خلال مشاركاته الفاعلة في المهرجانات والحفلات الغنائية التي أكسبته صيتا ذائعا ووضعته على الساحة الفنية بقوة.واعتبر المناصير، مشاركته في فعاليات مهرجان صيف الأردن ووقوفه على خشبة المسارح في المحافظات نقطة مضيئة في مسيرته الفنية، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة.وكانت فرقة "المغير راحوب" لإحياء التراث الأردني استهلت الفعاليات بتقديم عروض فلكلورية اشتملت على أغان وطنية والدبكات والأهازيج وإقامة العرس الأردني إلى جانب عرض لوحات تراثية للفلكلور الأردني.وتحرص الفرقة من خلال عروضها على الحفاظ على الهوية الأردنية والتراث الوطني مع المحافظة على الأصالة من خلال إظهار الفلكلور والتراث القديم بقالب جديد بما يواكب التطورات في الشأن.ويذكر أن الفرقة تسعى إلى إحياء التراث الشعبي الأردني وإبرازه إلى حيز الوجود والعمل على تسجيل وتوثيق القصيد والهجيني واللوحات الفنية الأصلية.واشتملت الفعاليات التي حضرها عدد من المجتمع المحلي على الرسم على الوجوه وفقرات ترفيهية للأطفال ودي جي غنائي وبالونات.ووفق مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، بين أن هذه الفعاليات تساهم بنشر ثقافة الإبداع، إضافة إلى قضاء العائلات أوقاتاً ممتعة مع الفنانين الأردنيين والفرق الفنية للتراث والفلكلور الأردني.وأضاف الرواحنة، أن مهرجان صيف الأردن يفتح الباب أمام الفنانين الأردنيين والناشئين الفرق الشعبية لتقديم مواهبهم الفنية أمام الجمهور الأردني ومختلف الشرائح.