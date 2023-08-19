"حورية" الجزائري.. رحلة نحو التعافي لا تخلو من الصعاب

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في عالم لا يخلو من العنف ومن بعد أحداث صعب أن ينساها الجزائريون من بعد العشرية السوداء، تأتي رحلة التحرر من الخوف واكتشاف الذات، وهي رحلة "حورية"، التي تأخذ دروسا في مدرسة الرقص الخاصة بوالدتها في الجزائر العاصمة، وتستعد مثل الفتيات الصغيرات للحصول على دبلوم رياضي.الفيلم عرض في قسم "موعد مع السينما الفرنسية العربية" في مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم في دورته الرابعة، للمخرجة مونيا مدرو التي قدمت في 2019 فيلم "بابيشا"، سيعاد عرضه اليوم عند الساعة 9 مساء في سينما السيارات.حورية التي تعمل أيضا كعاملة تنظيف لكسب المال وتذهب في أمسيات معينة إلى مباريات معارك الماعز، للمراهنة. في إحدى الأمسيات يحاول رجل سرقة أموالها فتقع عن الدرج، وتصاب بصدمة تفقدها القدرة على الحديث وهنا تبدأ رحلة التعافي.رحلة حورية هي رحلة إعمار وتعاف نفسي ترتبط بمحيطها، فالرجل الذي هاجمها هو من التائبين الذين نالوا عفوا بعد الأحداث الإرهابية التي عاشتها الجزائر، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهنالك ضحايا نساء أخريات مثلها تعرضن للتعذيب وفقدن أحبتهن ويعشن بصمت مثلها.النساء التي تلتقي بهن في مركز تأهيل يصبحن شريكاتها في التعافي، في البحث عن الحرية من خلال الرقص، حيث تقوم بتدريبهن على الرقص والتعبير عن ذاتهن وبالوقت نفسه التغلب على مشاعر الخوف التي تسكنهن.هي قصة بالتأكيد إعادة الإعمار من خلال الرقص، لكنها تتمتع بخلفية تترجم حالة بلد، الجزائر، وآمال شباب يحتاج إلى الحرية، فمن خلال قصة مظلمة للغاية، يظهر نضال المرأة من أجل الحرية في دول مثل الجزائر.بعد بابيشا (2019) والنجاح الحماسي الذي حققه كل من النقاد والجمهور، تواصل مونية مدور تعاونها مع الممثلة لينا خضري لتجسيد القوة التحررية للشابات للتغلب على العنف المستشري، حيث التاريخ ما يزال متروكا في ظل المحظورات القوية.أصبحت قصة حورية وعدوانها الذي جعلها تفقد صوتها رمزا للمرأة التي خنق تعبيرها في الفضاء العام. تمر هذه الرحلة نحو التحرر من خلال البناء الاجتماعي وحركة النساء المعاصرات يبحثن عن إيجاد صوتهن الخاص. في الواقع، ما تزال الحياة اليومية التي تصفها منية مدور في حورية، تعاني من خدمة عامة غير فعالة. ومع ذلك، فإن الأمل في قوة مجموعة الرقص من النساء اللواتي لا صوت لهن. القصة مليئة بالأمل في الوقت نفسه الذي تواجه فيه النساء ظروفًا صعبة، ووقوفهن مع بعضهن بعضا والرقص معًا وصولا للفرح والقوة.