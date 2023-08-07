الإثنين 07 آب 2023
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حورية فرغلي تكشف عدد العمليات التي خضعت لها وتكلفتها

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حورية فرغلي
كشفت الفنانة حورية فرغلي عن عدد العمليات الجراحية التي خضعت لها على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها خضعت لحوالي 27 عملية في منطقة الأنف فقط.
وقالت حورية: “خضعت لإجراء 27 عملية فقط في منطقة الأنف، وسافرت عدة بلدان، آخرها سفري للولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت بها أربع عمليات، واستغرقت كل عملية من الأربع ما يقرب من 12 ساعة، ليكون إجمالي العمليات التي خضعت لها نحو 32 عملية جراحية بخلاف العمليات التي أجريتها في الصِغَر ولا أتذكرها”.اضافة اعلان
وأضافت: “لم يعد هناك غضاريف في جسدي؛ حيث تم استئصالها جميعا من أجل وضعها في منطقة الأنف، بما فيها منطقة الصدر، مضيفة: رأيت العذاب وقلت يمكن ربنا زعلان مني في حاجة وإنا مش عارفه إيه هي؛ لأن الألم كان فظيع”.
وأردفت: “أنفقت كل أموالي في تلك العمليات، ما يقرب من 12 مليون جنيه، وآخر عملية التي استأصلت بها الورم والرحم تكلفت أربعة ملايين دولار”، مشيرةً إلى أنها تلقت دعماً مادياً من والديها.
واختتمت حورية فرغلي حديثها: “اللي عاجبه على كده شكلي عاجبه، واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية؛ لأن خلاص مش قادرة، وكنت بعمل من أجل عملي وكنت ناجحة به وأردت الاستمرارية”.-(وكالات)
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