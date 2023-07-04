الثلاثاء 04 تموز 2023
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حيل تساعد على استلام الحقائب سريعاً في المطار

حيل تساعد على استلام الحقائب سريعاً في المطار
حيل تساعد على استلام الحقائب سريعاً في المطار
قد يكون السفر في بعض الأحيان مرهقاً إلى حد ما، ومن المحتمل أن تكون قلقاً من الإجراءات في المطار، وترجو أن تصل أمتعتك إلى وجهتك دون أن تكون ناقصة، كما تأمل أن يكون زملاء الرحلة ودودين ومهذبين، ناهيك عن الشعور بالإرهاق وأنت تنتظر استلام الحقائب عند الوصول.اضافة اعلان

تسمح بعض شركات الطيران للركاب بدفع مبلغ إضافي للحصول على أمتعتهم أولاً، لكن لا داعي للقلق بشأن الأمتعة بعد الآن، حيث يتم حث المسافرين على اتباع بعض الخطوات البسيطة للتأكد من أن حقائبهم من بين أوائل الحقائب التي تظهر على الحزام المتحرك، ليتمكنوا من أخذها والتوجه إلى الفندق لنيل قسط من الراحة.

وبينما قد يبدو من الطبيعي أن يصل الكثير من الناس إلى المطار في أسرع وقت ممكن، كان أحد الاقتراحات هو الوصول في وقت متأخر قدر الإمكان إلى مكتب تسجيل الوصول.

وإذا قمت بتسجيل الوصول متأخراً، فمن الناحية النظرية، ونظراً لأنه تم تحميل حقائبك بعد حقائب المسافرين الآخرين على متن الطائرة، فيجب أن تظهر أولاً عند وصولك إلى وجهتك، حسبما أفاد موقع Escape.com.

وقال توماس لو سيوتو، وهو عامل ووكيل بوابة في مطار إقليمي في الولايات المتحدة: "يتم دائماً تحميل الحقائب من الأمام إلى الخلف على عربات الحقائب، لذا إذا قمت بتسجيل الوصول متأخراً، فستكون حقائبك في عربة الحقائب الأخيرة".

ومع ذلك، قد يشعر الأشخاص الأكثر تنظيماً بالذعر من فكرة ترك تسجيل الوصول حتى اللحظة الأخيرة، ولهذا السبب أطلق على ذلك اسم "استراتيجية عالية المخاطر".

وهناك اقتراح آخر أقل إجهاداً وهو "فحص البوابة" لحقيبتك، ما يعني تسليمها عند تسجيل الوصول لوضعها في عنبر الشحن، ولكنها عادةً ما تترك بجانب باب الوصول جاهزة للتفريغ السريع عند الهبوط.

وقد يعني هذا إجراء فحوصات أمنية إضافية لأمتعتك، وفي بعض الأحيان تحمل رسوم إضافية، ولكن في الوقت نفسه ستكون حقيبتك واحدة من أولى الحقائب التي يتم تحريرها في الطرف الآخر، وهو أمر مثالي إذا كنت في عجلة من أمرك.

وتسمح بعض شركات الطيران أيضاً للركاب بدفع مبلغ إضافي للحصول على أمتعتهم أولاً، خاصةً إذا كنت مسافراً في درجة رجال الأعمال أو قمت بالتسجيل في برنامج ولاء، وقد يعني ذلك أن لديك عربة منفصلة للأمتعة.

وهناك حيلة أخرى، وفقاً لموقع news.com.au، وهو طلب ملصق "قابل للكسر" لأمتعتك، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسريع وقت انتظارك عندما يتعلق الأمر بعربة الأمتعة، حيث يؤثر الملصق على ترتيب تعبئة الحقائب على متن الطائرة. وستذهب الأمتعة التي تم وضع علامة عليها على أنها هشة إلى الطائرة أخيراً، ما يعني أنها تخرج من الجانب الآخر أولاً، وهو ما يعادل وقتاً أقل للانتظار، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. -24 لايف ستايل
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