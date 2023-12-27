الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حيل لإطالة عمر بطارية "آيفون"؟

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بطارية الايفون

يعاني كثيرون من القلق بشأن نفاد بطارية هاتفهم، ويحاولون عدم استخدام الجهاز كثيرا وهم في الخارج للحفاظ عليها، خاصة إذا لم يكن معهم شاحن.

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وبعد مرور أشهر أو حتى بضعة سنوات، ستحتاج إما إلى استبدال البطارية أو إلى شراء هاتف جديد.


لكن أحد الموظفين السابقين في شركة أبل، تايلر مورغان، نشر مقطع فيديو على منصة تيك توك حصد أكثر من 12 مليون مشاهدة، قدم فيه حيلا لإطالة عمر بطارية الهاتف، وخاصة آيفون 12، بل وتحسين عملها، نقلا عن الحرة.


فيما يلي بعض الأفكار لتوفير بطارية آيفون: 

 

 
-لا توصل الهاتف طوال الليل بالشاحن.
-لا تشحن البطارية إلى 100 في المئة.
-اشحن هاتفك حتى 80 في المئة، وهي ميزة تقتصر على موديلات أيفون 15 برو.
-قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية لبعض التطبيقات.
-قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع أو تقييدها لبعض التطبيقات.
-قم بخفض سطوع الشاشة، أو اضبطه على الوضع التلقائي.
-اضبط القفل التلقائي على دقيقة واحدة.
-قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي "سيري".
-قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من تطبيق الإعدادات.

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