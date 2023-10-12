الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خاطبته بـ"أستاذ أدرعي".. هجوم على إعلامية لبنانية استضافت أفيخاي

الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار
الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار

تعرضت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار لهجوم واسع على إثر استضافتها المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث نادته بـ"أستاذ"، وذلك إثر تغطيتها أحداث غزة من استديوهات قناة "العربية".

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وكتبت الاعلامية مريم البسام في منشور على منصة X: "استاذ ادرعي !!! وبتجي بتنظّر علينا بالوطنية! هذا تواصل مع العدو "استاذه" اختيار والله استحوا من هالاطفال الشهدا عالقليلة ،كيف الكن قلب؟ ".

 

وتالياً أبرز ما جاء من منشورات على منصة "إكس" تنتقد ما فعلته الإعلامية.

 

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