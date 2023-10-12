خاطبته بـ"أستاذ أدرعي".. هجوم على إعلامية لبنانية استضافت أفيخاي

تعرضت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار لهجوم واسع على إثر استضافتها المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث نادته بـ"أستاذ"، وذلك إثر تغطيتها أحداث غزة من استديوهات قناة "العربية".

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وكتبت الاعلامية مريم البسام في منشور على منصة X: "استاذ ادرعي !!! وبتجي بتنظّر علينا بالوطنية! هذا تواصل مع العدو "استاذه" اختيار والله استحوا من هالاطفال الشهدا عالقليلة ،كيف الكن قلب؟ ".

وتالياً أبرز ما جاء من منشورات على منصة "إكس" تنتقد ما فعلته الإعلامية.











الاعلامية اللبنانية ليال الاختيار تستضيف أدرعي عبر العربية وتناديه بـ "أستاذ أفيخاي"! pic.twitter.com/LtgqhIiti4 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 12, 2023



وكتبت لإعلامية مريم البسام في منشور على منصة X: "استاذ ادرعي !!! هذا تواصل مع العدو "استاذه"، والله استحوا من هالاطفال الشهدا عالقليلة ،كيف الكن قلب؟".



حين يتفوق التلميذ على الأستاذ في الصهينة #ليال_الاختيار pic.twitter.com/3tK8KwDxPZ — شتى (@Lazyflona777) October 12, 2023





إن الإنسان لا يرث الكرامة ولا المهانة بل يصنعها بنفسه... زمان كان الاعلام رسالة ومضمون اليوم الإعلام جوع اضواء وترند 😷 #ليال_الاختيار pic.twitter.com/DXwmPv9bii — HOT NEWS (@NewsGherChekel) October 12, 2023

منتمنى على اعلاميين ومحامين تابعين لخط المقاومة رفع دعوى جزئية قضائية أمام المحاكم اللبنانية ضد المدعوة #ليال_الإختيار لتواصلها مباشرةً مع العدو الصهيوني. — ✝️🧡 Zeina Karam💛✝️ #النازحين_out (@IiZeina) October 11, 2023

بالقانون، هل مسموح لإعلامية لبنانية تاخد حديث وحوار مع عسكري بجيش العدو؟

مش مفروض تتحاكم؟ او هاي كمان حرية تعبير؟ #العمالة_مش_حرية #ليال_الاختيار — راي الحدّاد | Ray El Haddad (@rayalhaddad) October 11, 2023

شو فينا نصنف إعلامية متل #ليال_الاختيار بس حدا يخبرني ؟؟

قال شو بعد في ناس بتقلك الإعلام رسالة 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️#هنا_مونتريال — Dana Nader 🇱🇧🇫🇷🇨🇦 (@danettedandouni) October 11, 2023

يللي عملتو #ليال_الإختيار مش حلو ومش لايق وما حدا يقول هيدا شغلا و يمكن مجبورة، ما في شي بيجي بالغصب. و خاصة هالأيام كيف الها نفس أصلا تحاور اسرا ئيلي بلا ضمير لأ و عم تحترمو كمان اسم الله عليها 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ — HaSan San (@Hasan_San) October 12, 2023

يعني #ليال_الإختيار مش لازم تتعاقب؟ هي مواطنة لبنانية قبل ما تكون صحافية او موظفة بالقناة!

# — صوت (@saker_blb1) October 12, 2023