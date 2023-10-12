خاطبته بـ"أستاذ أدرعي".. هجوم على إعلامية لبنانية استضافت أفيخاي

تعرضت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار لهجوم واسع على إثر استضافتها المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث نادته بـ"أستاذ"، وذلك إثر تغطيتها أحداث غزة من استديوهات قناة "العربية".
وكتبت الاعلامية مريم البسام في منشور على منصة X: "استاذ ادرعي !!! وبتجي بتنظّر علينا بالوطنية! هذا تواصل مع العدو "استاذه" اختيار والله استحوا من هالاطفال الشهدا عالقليلة ،كيف الكن قلب؟ ".
وتالياً أبرز ما جاء من منشورات على منصة "إكس" تنتقد ما فعلته الإعلامية.
الاعلامية اللبنانية ليال الاختيار تستضيف أدرعي عبر العربية وتناديه بـ "أستاذ أفيخاي"! pic.twitter.com/LtgqhIiti4— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 12, 2023
وكتبت لإعلامية مريم البسام في منشور على منصة X: "استاذ ادرعي !!! هذا تواصل مع العدو "استاذه"، والله استحوا من هالاطفال الشهدا عالقليلة ،كيف الكن قلب؟".
حين يتفوق التلميذ على الأستاذ في الصهينة #ليال_الاختيار pic.twitter.com/3tK8KwDxPZ— شتى (@Lazyflona777) October 12, 2023
إن الإنسان لا يرث الكرامة ولا المهانة بل يصنعها بنفسه... زمان كان الاعلام رسالة ومضمون اليوم الإعلام جوع اضواء وترند 😷 #ليال_الاختيار pic.twitter.com/DXwmPv9bii— HOT NEWS (@NewsGherChekel) October 12, 2023
منتمنى على اعلاميين ومحامين تابعين لخط المقاومة رفع دعوى جزئية قضائية أمام المحاكم اللبنانية ضد المدعوة #ليال_الإختيار لتواصلها مباشرةً مع العدو الصهيوني.— ✝️🧡 Zeina Karam💛✝️ #النازحين_out (@IiZeina) October 11, 2023
بالقانون، هل مسموح لإعلامية لبنانية تاخد حديث وحوار مع عسكري بجيش العدو؟— راي الحدّاد | Ray El Haddad (@rayalhaddad) October 11, 2023
مش مفروض تتحاكم؟ او هاي كمان حرية تعبير؟ #العمالة_مش_حرية #ليال_الاختيار
شو فينا نصنف إعلامية متل #ليال_الاختيار بس حدا يخبرني ؟؟— Dana Nader 🇱🇧🇫🇷🇨🇦 (@danettedandouni) October 11, 2023
قال شو بعد في ناس بتقلك الإعلام رسالة 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️#هنا_مونتريال
يللي عملتو #ليال_الإختيار مش حلو ومش لايق وما حدا يقول هيدا شغلا و يمكن مجبورة، ما في شي بيجي بالغصب. و خاصة هالأيام كيف الها نفس أصلا تحاور اسرا ئيلي بلا ضمير لأ و عم تحترمو كمان اسم الله عليها 🤦♂️ 🤦♂️— HaSan San (@Hasan_San) October 12, 2023
يعني #ليال_الإختيار مش لازم تتعاقب؟ هي مواطنة لبنانية قبل ما تكون صحافية او موظفة بالقناة!— صوت (@saker_blb1) October 12, 2023
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#ملاحظة: إلى فاقدة الإحساس والوطنية وفهم الأمومة مذيعة #العربية الموظفة #ليال_الإختيار بعد حوارها وترحيبها مع المعتوه الصهيوني أفيغداي بأدرعي تحتاجين إلى إعادة تأهيل وطني وتربية، وفوراً اذهبي إلى طبيب نفسي...يا عيب الشوم الدولار بيعمي الكرامة والمواقف والبعد الإنساني!— ....الناقد جهاد أيوب ... Jihad Ayoub (@JihadAyoub13) October 12, 2023