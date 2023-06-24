السبت 24 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

خبير يكشف عواقب ازدياد النشاط الشمسي

خبير يكشف عواقب ازدياد النشاط الشمسي
خبير يكشف عواقب ازدياد النشاط الشمسي
أشار خبير البيئة إيغور شكراديوك منسق برنامج تحسين البيئة الصناعية في مركز الحفاظ على الحياة البرية الروسي، إلى أن ازدياد النشاط الشمسي يمكن أن يؤدي إلى صيف شديد الحرارة.اضافة اعلان

ويذكر أن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي سبق أن أعلن، أنه لوحظ في يوم 20 يونيو ظهور عدد كبير من البقع الشمسية على سطح الشمس، ما يشير إلى ازدياد النشاط الشمسي.

ووفقا للخبير، ستحصل الأرض على كمية كبيرة من الحرارة، على خلفية ازدياد النشاط الشمسي .

ويقول: "إذا أخذنا بالاعتبار التغيرات المناخية، فإن زيادة النشاط الشمسي يمكن أن يصبح سببا في صيف شديد الحرارة. وهذا ما يشعر به حاليا سكان بعض مناطق سيبيريا والأورال".

ويشير الخبير، إلى أنه خلال فترة زيادة النشاط الشمسي تحصل عواصف جيومغناطيسية، تؤثر في الحالة الصحية للأشخاص الحساسين لتغير الطقس، وتؤدي إلى اختلال الاتصالات اللاسلكية في مناطق خطوط العرض القطبية. RT

thumbs_b_c_2f09a7d30a023c649d775113f9143d07

الأضخم بعد كورونا.. أبرز ملامح موسم الحج 2023 22 حزيران 2023

ezgif-5-0b438e0b5d (1)

إيلون ماسك يتحدى مارك زوكربيرغ بنزال في الحلبة! 22 حزيران 2023

نيمار يقدم اعتذاره لصديقته في رسالة عبر "إنستغرام"

نيمار يعترف بالخيانة.. ويقدم اعتذاره لصديقته في رسالة عبر "إنستغرام" 22 حزيران 2023

الشيف Uribe خلال تواجده في السفارة الاسبانية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

الشيف Uribe ينقل ثقافة المأكولات التقليدية بإقليم "الباسك" إلى الأردن 21 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فرضية جديدة عن نشأة الحياة

عالمان وجدا فرضية جديدة عن نشأة الحياة فما هي؟

منذ2 ساعة
226270

احتال على الإدارة.. هندي يُقيم بفندق فخم في دلهي مجاناً لعامين

منذ8 ساعة
947676850

تجنب ارتداء هذه الألوان.. البعوض لك بالمرصاد

23 حزيران 2023
735803_0

لسبب صادم.. تركت حفيدتها وحيدة في مطار أميركي

23 حزيران 2023
FzNlIp0WYAAy7x8

فيديو من مسلسل "سمبسون" يشبه كارثة الغواصة يثير الجدل

23 حزيران 2023
1687428043887316900

تناول الأسبرين يوميا.. أخطر مما تتصور

22 حزيران 2023
افكار و مواقف

أميركا والصين وبعض التقدم الاستراتيجي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"العروس"

إبراهيم جابر إبراهيم |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات | منذ21 ساعة
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 