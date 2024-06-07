 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خرج من منزله ولم يعد.. العثور على جثة أحد أغنى الأغنياء في بولندا

Doc-P-1208947-638533592639421720
العثور على جثة أحد أغنى الأغنياء في بولندا

أعلنت الشرطة البولندية وفاة أحد أغنى سكان البلاد رجل الأعمال يجي كاجانوفسكي، إذ تم العثور عليه ميتا بعد جهود بحث مكثفة.

وقال بافيل بوزينسكي، المسؤول الصحفي بشرطة كروسنو، الواقعة في جنوب شرق البلاد، للصحفيين: "اكتمل البحث عن أحد السكان المحليين في تمام الساعة الواحدة صباحا (توقيت بولندا)، وعثر رجال الإنقاذ على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 54 عاما".

اضافة اعلان


ولم يحدد المسؤول البولندي سبب الوفاة، لكنه أشار إلى أنه تم العثور على الجثة بعد جهود بحث مكثفة، حيث شارك في البحث رجال شرطة وعمال إنقاذ وكلاب وطائرة مسيرة مزودة بجهاز تصوير حراري.


وكان يجي كاجانوفسكي، وهو المؤسس المشارك في شركة "نيو ستايل" (New Style)، قد خرج أمس الخميس من منزله في بلدة كروستينكي ويزني، محافظة بودكارباتسكي ولم يعد.


وتعد شركة "نيو ستايل" (New Style) إحدى أكبر الشركات المصنعة للأثاث المكتبي في أوروبا، وفي العام 2016، وجهت لرجل الأعمال اتهامات مرتبطة بقضايا فساد، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1-1719896

"ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي تستهدف الإعلانات في "واتساب"

منذ2 ساعة
الزرافة تلتقط الطفلة

شاهد.. زرافة تنتشل طفلة صغيرة من أهلها

منذ24 ساعة
gettyimages-1345444168

الذكاء الاصطناعي يحسب سعراتك الحرارية تلقائياً

منذ24 ساعة
التعلم الآلي.. كيف يساهم في العثور على كواكب شبيهة بالأرض؟

التعلم الآلي.. كيف يساهم في العثور على كواكب شبيهة بالأرض؟

05 حزيران 2024
سفاح مصر كريم مسلم

شريكة سفّاح مصر: كان يطلب فتيات بمواصفات محدّدة

05 حزيران 2024
ايفون

آيفون القابل للطي يتأخر حتى 2027

05 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28
 