الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"لنتحدث من أب لأب"

خسر أكثر من 25 فردا من عائلته.. كلمات مؤثرة من طبيب غزّي لبيرس مورغان

"وُلدت ونشأت وعشت وبيتي لا يزال في مخيم جباليا"، يقول أبو العيش.
"وُلدت ونشأت وعشت وبيتي لا يزال في مخيم جباليا"، يقول أبو العيش.

خطف الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش الأنظار في مقابلته مع الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، والتي كشف فيها أنه فقد 25 فردا من عائلته وطالب بالالتزام بكشف حقيقة ما يجري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال أبو العيش في المقابلة التي تم بثها الأحد: "لقد وُلدت ونشأت وعشت وبيتي لا يزال في مخيم جباليا".

وأضاف الطبيب عند سؤاله عن أنه خسر أفرادا من عائلته وأن بعضهم لا يزال في غزة تحت القصف: "نعم ما زالوا هناك في مخيم جباليا يعيشون ويبقون هناك، هم أحياء الآن، لا أعلم إن كانوا سيبقون أحياء عندما ننهي (المقابلة) لأتمكن من الاتصال بهم أم لا".

وتابع أبو العيش قائلا لمورغان: "لنتحدث رجل لرجل... هل لديك أطفال؟"، فأجاب المذيع البريطاني قائلا: "نعم"، ليضيف الطبيب الفلسطيني: "إذن أب لأب وإنسان لإنسان، تعلم أنه عندما سقطت التفاحة اكتشفنا الجاذبية لذا دعنا اليوم نكتشف الإنسانية والحقيقة لأن الحقيقة مهمة بدليل أن المسيح قال: اطلبوا الحقيقة وستحرركم وأتمنى أن نكون جميعا أحرارا اليوم".

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وأشار الطبيب الفلسطيني إلى أنه خسر 25 فردا من عائلته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وكشف صورا لأفراد من عائلته استشهدوا في غزة.


وأضاف أبو العيش قائلا: "لقد فقدت الإيمان بالإنسانية لأن العالم كان يشاهد ما يحدث مثلما نشاهد اليوم ما يجري، الفلسطينيون مجرد أرقام، ليسوا أرقاما بل بشر".


وكتب السفير الفلسطيني لدى لندن، حسام زُملط تعليقا على ما قاله الطبيب الفلسطيني على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "دعونا اليوم نكتشف الإنسانية والحقيقة. كلمات مؤثرة من الطبيب الفلسطيني عزالدين أبو العيش مع بيرس مورغان".

 

 

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