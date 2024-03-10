خسر ثروته بسبب نسيانه كلمة المرور.. مليونير يعجز عن الدخول لحسابه من عملة بيتكوين

أفصح مليونير أرجنتيني مارتن ديسالفو، الذي يتابعه أكثر من 3.6 مليون مستخدم على موقع إنستغرام، عن أنه بعد أن تعطَّل حاسوبه الآلي قام بإعادة ضبط نظام التشغيل، ولكن عندما حاول إعادة تشغيل الجهاز مرةً أخرى وجد أنه قد فقد كلمات مرور محفظة العملات، ولم يتمكن من تذكُّرها وهو ما تسبّب في خسارته لعملات بيتكوين مشفَّرة بقيمة مالية كبيرة، وفقاً لما نشرته صحيفة The Sun البريطانية.

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تفاصيل حادثة مليونير خسر ثروته



وقال ديسالفو، المعروف أيضاً باسم Coscu، إنه واجه مشكلات في تشغيل كاميرا حاسوبه، فطلب من صديقه إعادة تهيئة الجهاز وضبطه (Format) لتثبيت نظام تشغيل جديد عليه.



وتشملُ عملية إعادة تهيئة الحاسوب مسح جميع البيانات الموجودة على القرص الصلب، ثم تثبيت نظام تشغيل جديد مثل ويندوز أو "ماك أو إس" بعد التخلص من الملفات التالفة والخبيثة.



وعلى الرغم من طلب المليونير لصديقه حفظ بعض الملفات قبل تهيئة الجهاز، إلا أن صديقه نسي وحذف جميع الملفات على نظام التشغيل، بما في ذلك تلك التي تحتوي على كلمات المرور الضرورية لاستخدام محافظ العملات المشفرة التي يمتلكها مارتن.



وتشير التقارير إلى أن محفظة ديسالفو تحتوي على ما لا يقل عن 10 عملات بيتكوين، وقيمة كل منها حالياً تبلغ حوالي 66,700 دولار أمريكي.



وقد أعلن ديسالفو عن خسارته لأكثر من 660 ألف دولار، بالإضافة إلى فقدان قيمتها 800 ألف دولار من محتويات اللعبة الشهيرة "كاونتر سترايك"، والتي تتضمن شفرات المظاهر الشخصية والذخيرة والأسلحة.





انتقادات واسعة من المتابعين



وتعرض ديسالفو لانتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن رعونته أدت إلى فقدان أمواله، بينما عبّر آخرون عن دعمهم وتعاطفهم معه في مصيبته.



أما حاليا، فلم يُعرف بعد ما إذا كان ديسالفو اتخذ أي خطوات لتعويض خسارته الفادحة أو استرداد شيء من أمواله، ولا يُعرف أيضاً ما إذا كانت هناك خطوات يمكن اتخاذها في هذا الصدد.





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ويُذكر أنه قبل قرابة 10 أعوام، رمى جيمس هاولز في القُمامة قرص حاسوب صلب خلال عملية تنظيف للبيت، ناسياً أن القرص يحوي معلومات تخص عملات بتكوين يملكها بحسب صحيفة mirror.



وبعد أن ارتفعت قيمة هذه العملات إلى حوالي 150 مليون جنيه إسترليني (184 مليون دولار)، نوى هاولز إنفاق ملايين الدولارات على حفر موقع للنفايات في مدينة "نيوبورت" جنوب ويلز في المملكة المتحدة، في محاولة للعثور على القرص الصلب المفقود.



وأكد هاولز أنه في حال العثور على القرص، فإنه سيتبرع بنسبة 10% من العائدات لتحويل المدينة إلى مركز للعملات الرقمية المشفرة. ومع ذلك، أعرب المجلس البلدي للمدينة عن مخاوفه من أن نبش الموقع قد يشكل خطراً بيئياً.



وكان هاولز قد وضع القرص الصلب الذي يحتوي على عملات البيتكوين ومعه معدات أخرى في كيس أسود خلال عملية تنظيف لمكتبه في ربيع عام 2013.



ومع ذلك، وعد هاولز بأنه إذا تم العثور على القرص الصلب، الذي يُزعم أنه لا يزال في مكب النفايات في "نيوبورت" في حالة جيدة، فإن مالكه سيكون على موعد مع ثروة قدرها 10 ملايين و750 ألف دولار أمريكي، مع العلم بأن القيمة الفعلية لهذه الثروة ستعتمد بشكل كبير على الاتجاه الذي ستتبعه العملة المشفرة، التي تتذبذب قيمتها بشكل مستمر.



ويزعم هاولز أن زوجته السابقة ألقت القمامة في مكب النفايات بنيوبورت في ويلز، وهناك فقد الكيس الذي يحتوي على القرص الصلب. ومنذ ذلك الحين ولمدة 10 سنوات، يكافح هاولز مع المسؤولين للحصول على التصاريح اللازمة التي تسمح له بالبحث عن القرص الصلب لاستعادة ثروته المفقودة. -عربي بوست