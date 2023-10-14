السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خلل يضرب تطبيق "واتساب" ومنصة "فيسبوك"

خلل يضرب تطبيق "واتساب" ومنصة "فيسبوك"
خلل يضرب تطبيق "واتساب" ومنصة "فيسبوك"
 أبلغ المئات من المستخدمين حول العالم، أمس، عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، وفي وقت لاحق تحدث مستخدمون عن خلل مماثل في "فيسبوك".اضافة اعلان
وفي وقت لاحق، عاد الموقع للعمل، ولكن لم يعرف بعد سبب العطل الذي ضرب المنصة، وفق موقع "سكاي نيوز. عربية".
وذكر موقع "Down Detector" المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات أنه تلقى أكثر من 1800 تقرير من حول العالم، خلال فترة وجيزة، تفيد بأن تطبيق "واتساب" لا يعمل.
ويظهر رسم بياني على الموقع ارتفاع عدد البلاغات عن أعطال في التطبيق من 40 إلى أكثر من 1000 خلال أقل من ساعة.
وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقا)، انتشر سريعا وسم (whatsappdown#) الذي تحدث فيه مغردون عن تجاربهم في صعوبة استخدام التطبيق أو انعدام القدرة نهائيا على استخدامه.
وذكر هؤلاء أن الخلل يمتد إلى دول شتى حول العالم.
وفي السياق ذاته، تحدث مستخدمون عن تعذر الوصول إلى منصة "فيسبوك" التي تملكها شركة "ميتا". 
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