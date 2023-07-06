الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

دار الإفتاء المصرية: حالة واحدة لجواز استخدام الميتافيرس في الحج

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن أداء مناسك حج بيت الله الحرام باستخدام تقنية "الميتافيرس".
دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن أداء مناسك حج بيت الله الحرام باستخدام تقنية "الميتافيرس".
حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل بشأن أداء مناسك حج بيت الله الحرام باستخدام تقنية "الميتافيرس".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز استخدام "الميتافيرس" في الحج، لأن هذا مخالف للشرع.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "مع الناس" الذي يبث عبر قناة "الناس" الفضائية إذ قال: "تكنولوجيا الميتافيرس، هي الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التي قد تختفي قريبا".

وعن الحالة الوحيدة التي يشرع فيها استخدام الميتافيرس، قال: "إذا أردنا استخدام الميتافيرس في الحج يجب أن نستخدمه للمحاكاة أو لتعليم مناسك الحج، فلا يجوز استخدامه في الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك".

وتابع: "قبل 12 سنة تقريبا كان في حاجة اسمها سكند لايف وهي نفس الفكرة، كل واحد له شخصية وعالم وكل واحد في هذا العالم يمارس ما لا يمكن أن يمارسه في الحقيقة".

واستكمل أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حديثه، قائلا: "الميتافيرس عالم افتراضي، فيه ما يسمونه بالآفاتار الذي يعبر عن الإنسان بشخصه وشكله، لكن لا وجود له إلا في الميتافيرس، ويمارس كل ما لا يمارسه في الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها". -وكالات



اليوم العالمي للتقبيل

اليوم العالمي للتقبيل 2023.. ماذا نعرف عن "اليوم العاطفي"؟ منذ4 ساعة

5adcaaf38049fd3948be705db0cb3202cefe5dd9-16x9-x0y0w1280h720

10 ملايين مستخدم في ساعات قليلة.. "ثريدز" يشعل المنافسة بين تويتر وميتا منذ4 ساعة

محرك سيارة

المسافات القصيرة خطر على محرك السيارة 05 تموز 2023

تمساح

حادثة أليمة.. مقتل امرأة في أميركا بعد تعرضها لهجوم تمساح 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حدث فلكي "لا يصدق" سيحدث نهاية الأسبوع

حدث فلكي "لا يصدق" سيحدث السبت

منذ 15 دقيقة
thermometer-sky

حزيران 2023.. الشهر الأكثر حرارة في التاريخ

منذ1 ساعة
AZ3C2MC6TFISFPLH23LDWY2B74

تراجع الإقبال على "تشات جي بي تي"

منذ2 ساعة
العائلة المالكة بريطانيا

تعرف على نفقات العائلة المالكة في بريطانيا

منذ2 ساعة
لون "الميرمية " يزين أزياء صيف 2023

لون "الميرمية " يزين أزياء صيف 2023

منذ2 ساعة
جواز سفر فلسطيني

من بينها فنزويلا.. دول يمكن الدخول إليها دون فيزا لحاملي الجواز الفلسطيني

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الخط الصحراوي!

نضال المجالي |اليوم

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

رعد التل |اليوم

رسالة إلى “الأولمبية”

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات | منذ17 ساعة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 