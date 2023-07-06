دار الإفتاء المصرية: حالة واحدة لجواز استخدام الميتافيرس في الحج

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حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل بشأن أداء مناسك حج بيت الله الحرام باستخدام تقنية "الميتافيرس".وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز استخدام "الميتافيرس" في الحج، لأن هذا مخالف للشرع.جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "مع الناس" الذي يبث عبر قناة "الناس" الفضائية إذ قال: "تكنولوجيا الميتافيرس، هي الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التي قد تختفي قريبا".وعن الحالة الوحيدة التي يشرع فيها استخدام الميتافيرس، قال: "إذا أردنا استخدام الميتافيرس في الحج يجب أن نستخدمه للمحاكاة أو لتعليم مناسك الحج، فلا يجوز استخدامه في الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك".وتابع: "قبل 12 سنة تقريبا كان في حاجة اسمها سكند لايف وهي نفس الفكرة، كل واحد له شخصية وعالم وكل واحد في هذا العالم يمارس ما لا يمكن أن يمارسه في الحقيقة".واستكمل أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حديثه، قائلا: "الميتافيرس عالم افتراضي، فيه ما يسمونه بالآفاتار الذي يعبر عن الإنسان بشخصه وشكله، لكن لا وجود له إلا في الميتافيرس، ويمارس كل ما لا يمارسه في الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها". -وكالات