الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

دراسة: القهوة المثلجة قد تحتوي على سكريات أكثر من الشوكولاته

القهوة المثلجة
القهوة المثلجة
يمكن للقهوة المثلجة من سلاسل المقاهي أن تحتوي على سكر أكثر من الشوكولاته والمشروبات الغازية، وفقا لبحث أجرته مجموعة الضغط الخاصة بالمستهلكين "ويتش؟"، بحسب ما نشر موقع "بي بي سي".اضافة اعلان
وفي البحث، تمت مقارنة القهوة المخفوقة المثلجة من سلاسل مقاهي "كوستا" و"ستاربكس" و"كافيه نيرو"، وخلصت الدراسة إلى أنها تحتوي على مستويات "عالية بشكل استثنائي" من السكر.
تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إن البالغين يجب ألا يستهلكوا أكثر من 30 غراما من السكر يوميا، لكن المشروب الواحد يحتوي على 48.5 غرام.
وقالت كل شركة على حدة إنها عرضت خيارات بديلة.
ويحتوي قالب شوكولاته "مارس" على 31 غراما من السكر، بينما يحتوي 330 ميلليلترا من الكوكا كولا على 35 غراما.
ويحتوي الكراميل الفريبوتشينو من "ستاربكس"، المضاف إليه الحليب شبه منزوع الدسم على 48.5 غرام، وهو أعلى محتوى سكر لجميع المشروبات التي تم تحليلها من قبل "ويتش؟".
وقالت متحدثة باسم "ستاربكس"، إن الشركة ملتزمة بمساعدة العملاء على "اتخاذ خيارات مستنيرة ومحسنة"، وقدمت خيارات من المشروبات تسمح للمستهلك أن يحد من كمية السكر.
وأضافت المتحدثة "محتوى السكر في لاتيه مثلج مع الحليب نصف خالي الدسم، وهو أحد أكثر المشروبات شعبية لدينا يبدأ من 8.7 غرام للحجم الصغير".
كما يحتوي شراب القهوة المثلجة بنكهة كعكة الشوكولاته البلجيكية والفراولة بالبندق من سلسلة "كافيه نيرو" على 44.3 غرام (أو 11 ملعقة صغيرة) من السكر.
وقالت "كافيه نيرو"، إن هذا المشروب يقدم كنوع من "الحلوى" ويشكل أقل من 5 % من مبيعات مشروبات الصيف. وقالت الشركة إن اللاتيه المثلج، وهو أعلى مبيعاتها، لا يحتوي على سكر مضاف.
ووفقا للدراسة، فإن القهوة المثلجة المخفوقة بنكهة كعكة البراوني المضاف إليها حليب الشوفات في سلسلة مقاهي "كوستا" تحتوى على 42.6 غرام من السكر.
وقالت متحدثة باسم الشركة إنها عرضت فقط "مشروبات موسمية محدودة، من بينها مجموعتنا الصيفية من القهوة المثلجة المخفوقة، بأحجام صغيرة ومتوسطة".
وأضافت أنها قدمت مشروبات أخرى، بعضها يحتوي على أقل من 40 سعرة حرارية وملعقتين صغيرتين من السكر المضاف لكل عبوة.
وقالت: "يمكن أيضا تعديل جميع المشروبات لتقليل محتوى السعرات الحرارية أو السكر، بما في ذلك طلب الحليب منزوع الدسم وإزالة الإضافات، أو تقليص حجم الكوب إلى حجم أصغر".
وفي العام 2018، فرضت الحكومة ضريبة تُعرف باسم "ضريبة السكر"، ما يعني أن المصنعين يدفعون ضريبة على المشروبات عالية السكر التي يبيعونها.
ولكن تُعفى بعض المشروبات من الضريبة، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات غير المعلبة التي في أكواب مفتوحة. كما تعفى أيضا أنواع المشروبات المركزة ذات النكهات المختلفة، التي غالبا ما تستخدم في القهوة المثلجة.
وقالت اختصاصية التغذية شيفالي لوث من جماعة "ويتش؟": "إن سلاسل المقاهي الكبرى بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية وتقليل محتوى السكر المفرط في بعض مشروباتها لحماية صحة الناس".
واقترحت "ويتش؟" على المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك السكر بشرب القهوة العادية بدلاً من ذلك.

ما كمية السكر التي يجب أن نتناولها؟
وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، يجب ألا يتناول البالغون يوميا أكثر من 30 غراما (حوالي سبع ملاعق صغيرة) من السكريات الحرة، وهي السكريات المضافة إلى الطعام أو المشروبات.
يجب ألا يزيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات على 24 غراما (ست ملاعق صغيرة) يوميا.
يجب ألا يزيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 أعوام على 19 غراما (خمس ملاعق صغيرة) يوميا.
وتقول الخدمة الصحية إنه لا يوجد حد توجيهي للأطفال دون سن الرابعة، لكن يوصى بتجنب المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة المضاف إليها السكر.
شعار منصة تويتر

تويتر تحدد عدد التغريدات المسموح بقراءتها يوميا منذ10 ساعة

هل تحلم الحيوانات؟

هل تحلم الحيوانات؟ منذ11 ساعة

ثقب الجاذبية

بعد سنوات طويلة.. حل لغز "ثقب الجاذبية" في قاع المحيط الهندي منذ12 ساعة

بقرة

سعرها ملايين الدولارات.. هذه مواصفات "أغلى بقرة في العالم" منذ12 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الشعور بالتعب عند أقل مجهود

الشعور بالتعب عند أقل مجهود.. أسباب يوضحها مختصون

منذ4 ساعة
أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك

أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك

منذ4 ساعة
جانب من فعاليات فرقة تراث معان- (من المصدر)

"الدلو" و"تراث معان" يقدمان أمسية فرح لجمهور "صيف الأردن"

منذ4 ساعة
الحنايات

"الحنايات" يعدن إحياء طقوس تراثية راسخة بالذاكرة

منذ4 ساعة
الرياضة ظهرا أفضل للمصابين بداء السكري من النوع الثاني

الرياضة ظهرا أفضل للمصابين بداء السكري من النوع الثاني

منذ4 ساعة
فعاليات صيف الأردن

برامج فعاليات صيف الأردن تنشط الذاكرة الثقافية للمكان

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 