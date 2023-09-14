الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون مفتاح مكافحة أحد أكثر أشكال السرطان فتكا

Untitled-1
تعبيرية
 يمكن استخدام المستقلبات التي تنتجها بكتيريا الأمعاء أثناء عملية الهضم لتحفيز الاستجابة المناعية ضد سرطان القولون والمستقيم، أحد أكثر أشكال السرطان فتكا، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ووجد فريق البحث، أن المستقلبات تنشط جزيئا على سطح الخلايا السرطانية يجذب الخلايا المناعية، المسماة الخلايا التائية.
كما أن المستقلبات قادرة أيضا على دخول نواة الخلايا السرطانية وتغيير الحمض النووي الخاص بها، ما يجذب انتباه الجهاز المناعي بشكل أكبر.
وتشرح كريستي بيكر، الأستاذة المشاركة في أقسام الأورام والأحياء الدقيقة الطبية والمناعة، قائلة "ما رأيناه هو أن هذه المنتجات تنظم جزيئا رئيسيا في الخلايا السرطانية التي تتفاعل معها الخلايا التائية بشكل مباشر، لذا فهي توفر طريقة للخلايا التائية لاكتشاف وجود الخلية السرطانية، وأن هناك شيئا خاطئا، وأنها تريد القضاء عليه".
وتقول بيكر: "كانت المنتجات تُحدث أيضا تغييرات في التعبير الجيني للخلية والذي ينسق التفاعلات بين الخلايا السرطانية والجهاز المناعي".
وتوضح بيكر: "نسمع كثيرا أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف مفيد جدا وقد يكون وقائيا ضد السرطان، لذلك كان جزءا من السؤال الذي كنا نطرحه هو كيف يمكن للألياف أن تسهم في الحماية من السرطان".
واختبر الفريق اثنين من المستقلبات الأكثر وفرة التي تنتجها بكتيريا الأمعاء في أثناء هضم الألياف الغذائية، وهما الزبدات والبروبيونات. وقام الباحثون بتعريض الخلايا السرطانية في قولون الفئران إلى المستقلبات لمراقبة آثارها الدائمة. كما قاموا باختبار المستقلبات على الخلايا السرطانية البشرية في المختبر لتأكيد النتائج.
وكشفت بيكر "لقد فوجئت حقا بحقيقة أن الاستجابة كانت قوية جدا وقابلة للتكرار".
وتخطط بيكر لمواصلة بحثها لفهم الآليات المشاركة في الاستجابة بشكل أفضل، على أمل رؤية البحث يوما ما يستخدم لتطوير اختبارات تشخيصية أو علاجات جديدة للسرطان.
وستقوم باختبار المستقلبات بتركيزات مختلفة ودمجها مع العلاجات المناعية لمعرفة مدى فعاليتها ضد أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية. 
نشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Immunology.
2633796f-1f23-4218-84e9-a8f3b701eeae

لماذا لا تعجبنا أصواتنا بعد تسجيلها؟ منذ13 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-13 at 12.01.26 PM

اشهار ديوان "جنون العشق المباح "للشاعرة المغربية شرفة حسني في المكتبة الوطنية منذ16 ساعة

6502a0164c59b75106678eb4

بفضل زوجته.. لاعب ألماني يعلن إسلامه منذ16 ساعة

عالم يفسر لغز الضوء الذي سبق زلزال المغرب (فيديو)

عالم يفسر لغز الضوء الذي سبق زلزال المغرب (فيديو) منذ17 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شوكولاته

قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاته

منذ4 ساعة
جانب من مؤتمر اعلان فعاليات معرض الكتاب-(من المصدر)

فعاليات "عمان للكتاب" تنطلق في الشهر الحالي

منذ4 ساعة
تعبيرية

ما بين خوف انتشار الفيروسات وارتداء الكمامة.. بماذا ينصح المختصون؟

منذ4 ساعة
مفقودون في سوريا

"إنهم يستغلون مشاعر أم تبحث عن ابنها"

منذ9 ساعة
لأول مرة.. روبوتات تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)

لأول مرة.. روبوتات تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)

منذ12 ساعة
توصل الفحص القانوني إلى أن الشاب توفي حوالي الساعة الرابعة صباحا، أي بعد حوالي 10 ساعات من تناول طبق المعكرونة

وفاة شاب جراء تناوله المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 