الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دراسة تحدد السبب الجذري للسمنة

دراسة تحدد السبب الجذري للسمنة
دراسة تحدد السبب الجذري للسمنة
وجدت دراسة جديدة أن "الفركتوز" قد يكون العنصر الخبيث الذي يدفع عملية التمثيل الغذائي البشري نحو السمنة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وعلى الرغم من أنه ليس المصدر الأكبر للسعرات الحرارية، إلا أنه يؤدي إلى الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية بكميات أكبر، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.اضافة اعلان
وكشف التحليل، بقيادة الطبيب ريتشارد جونسون من الحرم الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز، أن أفضل طريقة لإنقاص الوزن تتمثل في تقليل تناول السكريات والكربوهيدرات معا. وكتب فريق البحث الذي نشر في Obesity: "على الرغم من أن جميع الفرضيات تعترف بأهمية الحد من الأطعمة فائقة المعالجة و"الوجبات السريعة"، إلا أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان ينبغي التركيز على تقليل تناول السكر، أو الكربوهيدرات ذات نسبة السكر العالية في الدم، أو الدهون، أو الدهون المتعددة غير المشبعة أو ببساطة زيادة تناول البروتين". 
ويعرف الفركتوز بأنه نوع من السكر يمكن العثور عليه بشكل طبيعي في الفاكهة، حيث يتوازن مع الفيتامينات والألياف الموجودة فيها. ولكنه موجود أيضا في المحليات مثل سكر المائدة وشراب الذرة بكميات أعلى بكثير. ويمكن للجسم أيضا أن يصنع الفركتوز من الكربوهيدرات مثل الجلوكوز والأطعمة المالحة.
وأجرى جونسون وزملاؤه دراسة شاملة لجميع العوامل المساهمة المعروفة في السمنة، ووجدوا أن استقلاب الفركتوز في الجسم يسبب انخفاضا في مركب يسمى أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، الذي يوفر الطاقة للعمليات الخلوية في الجسم.
وعندما ينخفض ATP بدرجة كبيرة، فهذه إشارة لجسمك بأنك بحاجة إلى المزيد من الطاقة، ما يجعلك جائعا، فتأكل. وهذا ما يسميه الباحثون بفرضية بقاء الفركتوز، ويربط بين نظريات مختلفة حول أسباب السمنة، حتى تلك التي تبدو غير متوافقة إلى حد كبير، مثل تناول الدهون مقابل تناول الكربوهيدرات.
ويقول جونسون: "في الأساس، هذه النظريات، التي تضع سلسلة من العوامل الأيضية والغذائية في مركز وباء السمنة، كلها قطع من اللغز توحدها قطعة أخيرة: الفركتوز، الذي يدفع عملية التمثيل الغذائي لدينا إلى الدخول في وضع الطاقة المنخفضة وفقدان السيطرة على الشهية، ولكن الأطعمة الدهنية تصبح المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن".
ويحاكي الفركتوز فقط حالة الطاقة المنخفضة عن طريق تقليل ATP في خلايا الجسم، حتى عندما يكون هناك الكثير من الطاقة المتاحة على شكل دهون مخزنة. ويمنع الجسم بشكل أساسي من الاستفادة من تلك الطاقة المخزنة. وتمثل النتائج خطوة مهمة في حل هذه الأزمة الصحية المتصاعدة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطين في عيون الأطفال

"فلسطين في عيون الأطفال": وعي جديد في قاموس ومفردات الوطن

منذ1 ساعة
جانب من رسومات الأطفال-(من المصدر)

أطفال يرسمون مستقبل فلسطين بألوان الحرية والنصر

منذ1 ساعة
الدكتور محمد عدنان البخيت - (بترا)

الدكتور البخيت رئيسا لمجمع اللغة العربية الأردني

منذ1 ساعة
قراصنة يستغلون ثغرة في شبكات "سيسكو" للتسلل للأجهزة

قراصنة يستغلون ثغرة في شبكات "سيسكو" للتسلل للأجهزة

منذ1 ساعة
11513377801697698758

"يوتيوب" تتيح لصانعي المحتوى الغناء بأصوات مشهورة

منذ5 ساعة
"بكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة". تقول المذيعة

مذيعة هندية ترد على "ضيف إسرائيلي" اتهمها بدعم فلسطين (فيديو)

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

جهاد المنسي |اليوم

على هامش الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم

المعايير المزدوجة: قصف المستشفيات والمناطق السكنية وجرائم الإبادة

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |منذ 22 دقيقة
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات |21 تشرين الأول 2023
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 