دراسة جديدة عن الملح: استبداله يخفض خطر الوفاة المبكرة

توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام كميات أقل من الملح في طعامك قد يبدو مملاً، لكن المكاسب قد تكون كبيرة مثل انخفاض خطر الوفاة، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

اضافة اعلان



ارتبط استخدام بديل الملح عند الطهي بانخفاض خطر الوفاة المبكرة لأي سبب أو من أمراض القلب والأوعية الدموية، في دراسة جديدة نُشرت يوم الاثنين، في مجلة Annals of Internal Medicine.



وقال كبير مؤلفي الدراسة د.لؤي البرقوني، الأستاذ المساعد بجامعة «بوند» بأستراليا: «متحمسون لأننا قادرون على تقديم دليل على أن بدائل الملح فعالة في تحسين نتائج القلب والأوعية الدموية عند استخدامها على المدى الطويل، حتى 10 سنوات... كانت البحوث السابقة تميل إلى التركيز على النتائج قصيرة المدى، التي استمرت لمدة أسبوعين فقط».



الدراسة عبارة عن مراجعة منهجية لـ16 تجربة عشوائية نُشرت قبل 23 أغسطس (آب) 2023، وبلغ مجموع المشاركين فيها 35 ألفاً و251 -يبلغ عمرهم نحو 64 عاماً في المتوسط، وكان لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأُجريت التجارب بشكل رئيسي في الصين، والباقي في المملكة المتحدة وتايوان وبيرو وهولندا والنرويج.



وقال البرقوني إنه بما أن ثلثي النتائج جاءت من الصين، فإن المؤلفين «فوجئوا بمدى قلة الأبحاث التي أُجريت حول استبدال الملح خارج الدول الآسيوية... وهذا هو السبب جزئياً وراء تصنيفنا الأدلة على أنها ذات يقين منخفض بالنسبة إلى السكان الغربيين».



وجد الباحثون أن استبدال الملح كان مرتبطاً أيضاً بانخفاض الصوديوم في البول وضغط الدم، وهو تأثير مماثل لأدوية ضغط الدم. وقال البرقوني إن ذلك قد يفسر انخفاض خطر الوفاة.



قارنت التجارب استخدام الملح العادي -المصنوع من نحو 100 في المائة من كلوريد الصوديوم، وأحياناً مع إضافة اليود- مع استخدام بديل ملح يتكون من 25 إلى 30 في المائة من كلوريد البوتاسيوم و60 إلى 75 في المائة من كلوريد الصوديوم.



سبب آخر لصعوبة تطبيق النتائج على السياق الغربي هو أن أنماط استهلاك الملح في أميركا الشمالية «مدفوعة بالأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة، في حين أن الاستهلاك في سياق البحث يكون مدفوعاً بشكل أكبر بالكمية الكبيرة من الملح المضافة في أثناء إعداد الطعام في المنزل»، وفقاً للبرقوني.



قال د.أندرو فريمان، طبيب القلب الوقائي ومدير الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموي في مستشفى بدنفر الأميركية: «الدراسة تضيف إلى مجموعة الأدلة التي تتحدث عن أن التخلص من ملح الصوديوم في نظامك الغذائي يعد ميزة كبيرة وأن الحصول على البوتاسيوم وسيلة أفضل».



وأضاف فريمان: «بينما نعلم أن البوتاسيوم مفيد، فإن الملح ملح... إذا كان كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم أو كلوريد المغنيسيوم، فهو كله ملح. أفضل طريقة للحصول على البوتاسيوم هي تناول الفواكه والخضراوات، حيث يتوفر البوتاسيوم بكثرة».



تقليل تناول الملح



الحد اليومي المثالي للصوديوم الذي أعلنته جمعية القلب الأميركية هو 1500 ملليغرام يومياً لمعظم البالغين، خصوصاً أولئك الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، ولا يزيد على 2300 ملليغرام يومياً.



وقال البرقوني: «إذا كانت غالبية وجباتك تأتي من الأطعمة المعلبة أو أغذية المطاعم، فمن المحتمل أن يكون تناولك للصوديوم مرتفعاً للغاية... هناك بعض العلامات الجسدية التي قد تشير إلى تناول الكثير من الصوديوم، مثل الانتفاخ أو التورم، والتعب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة العطش و/أو التبول».



وأضاف البرقوني أنه إذا كنت قلقاً بشأن تناولك كميات كبيرة، فيمكنك طلب المشورة الطبية أو الغذائية من أحد المتخصصين.



عند شراء الأطعمة المعلبة، تحقَّق من محتوى الصوديوم الموجود على الملصقات. وقال فريمان إن بعض الأطعمة يمكن أن تحتوي على كمية من الصوديوم أكثر مما تعتقد، مثل الدواجن أو الحبوب. وأضاف أن المخلل ذا الحجم القياسي يحتوي عادةً على نحو 1500 ملليغرام من الملح.



وأوضح الخبراء أنه إلى جانب تقليل استهلاك الملح عن طريق التخلص من الملح في الطبخ المنزلي، يمكنك أيضاً تجربة شراء بدائل الملح بتركيبة مثل تلك المستخدمة في الدراسة أو استخدام التوابل الخالية من الملح لإضافة مزيد من النكهة إلى الطعام بدلاً من ذلك.



ويشير فريمان إلى أن الطعام الذي يحتوي على نسبة أقل من الملح قد يكون «مملاً» في البداية، لكن يمكن أن تتكيف حاسة التذوق لديك في غضون أسبوعين فقط، لذا امنح نفسك الوقت للتأقلم.-(وكالات)